Moria Casán dio a conocer un escalofriante dato sobre el difícil momento de la familia de Tini Stoessel
Moria Casán sorprendió a todos al contar una fuerte información que le llegó en medio de la interna entre la artista y su familia.
El escándalo entre Tini Stoessel y su familia sigue generando información. En los últimos días revelaron en diversos programas de espectáculos que la cantante habría llegado a un acuerdo finalmente con su padre y, en medio de todo esto, Moria Casán dio a conocer un dato que causó un enorme impacto.
La conductora de El Trece se encontraba hablando cuando decidió cortar todo y expresar que le llegó una noticia de último momento en pleno vivo: "Tenemos un último momento y es bravo. Empiezo a recibir información; este caso tiene aristas complicadas, no solamente la pelea de padres e hijos... Hay un desencanto de ambas partes".
Luego de esta breve introducción, decidió sacar a la luz que Francisco, hermano de Tini Stoessel, recibió amenazas: "El hermano recibió tres amenazas de muerte. Acá hay una familia que está peleando por su hija, peleando por honestidad y peleando por sus valores... Están puestos como los malos de la película y, por otro lado, Tini, amada por todo el mundo".
La información que sacó a la luz Moria Casán sobre la familia de Tini Stoessel
"Además de estar como los malos de la película, el hermano recibe tres amenazas de muerte... Los tratan como a mafiosos y es gente honorable", expresó Moria Casán sobre el duro momento que está pasando la familia de la artista que muy pronto se casará con Rodrigo De Paul.
Por otro lado, el periodista de policiales Pampa Mónaco comentó que el hermano del representante de Rodrigo De Paul es "nada más y nada menos que el número dos de la SIDE y a eso hace alusión la familia de Tini, que tiene temor y miedo por lo que puede pasar... Cuando aparecen los servicios de inteligencia detrás, uno tiene temor".