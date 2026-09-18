Moria Casán dio a conocer un escalofriante dato sobre el difícil momento de la familia de Tini Stoessel

Moria Casán sorprendió a todos al contar una fuerte información que le llegó en medio de la interna entre la artista y su familia.

El escándalo entre Tini Stoessel y su familia sigue generando información. En los últimos días revelaron en diversos programas de espectáculos que la cantante habría llegado a un acuerdo finalmente con su padre y, en medio de todo esto, Moria Casán dio a conocer un dato que causó un enorme impacto.

La conductora de El Trece se encontraba hablando cuando decidió cortar todo y expresar que le llegó una noticia de último momento en pleno vivo: "Tenemos un último momento y es bravo. Empiezo a recibir información; este caso tiene aristas complicadas, no solamente la pelea de padres e hijos... Hay un desencanto de ambas partes".

Luego de esta breve introducción, decidió sacar a la luz que Francisco, hermano de Tini Stoessel, recibió amenazas: "El hermano recibió tres amenazas de muerte. Acá hay una familia que está peleando por su hija, peleando por honestidad y peleando por sus valores... Están puestos como los malos de la película y, por otro lado, Tini, amada por todo el mundo".

La información que sacó a la luz Moria Casán sobre la familia de Tini Stoessel "Además de estar como los malos de la película, el hermano recibe tres amenazas de muerte... Los tratan como a mafiosos y es gente honorable", expresó Moria Casán sobre el duro momento que está pasando la familia de la artista que muy pronto se casará con Rodrigo De Paul.