Así fue la "Marcha de la Bronca" en Mendoza

Este sábado, en distintas partes del país se llevó a cabo una movilización que tenía como objetivo visibilizar reclamos vinculados con la situación económica, los salarios, las jubilaciones, los servicios públicos y el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei . En Mendoza , la denominada " Marcha de la Bronca " comenzó cerca de las 18 .

La concentración de la manifestación comenzó a las 17 en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza. Desde allí, las columnas de protestantes se movilizaron hacia la Plaza Independencia, donde se leyó un documento en el que se exponían todos los reclamos.

Si bien la marcha originalmente fue impulsada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), agrupaciones como la Asamblea Interfacultades, Unidad Popular, el Sindicato de Prensa de Mendoza, Red PAR Mendoza, o Ni Una Menos también se plegaron a la iniciativa. Incluso se pudo ver personas identificadas con el peronismo.

Desde temprano, casi un centenar de efectivos policiales se hicieron presentes en la zona, en la que las columnas de más de 2.000 manifestantes llegaron a copar hasta cinco cuadras. Cabe resaltar que entre las filas, había mucha presencia joven.

Según los reclamos que se escucharon por las calles mendocinas, la marcha fue para "luchar por los derechos de las personas con discapacidad" o por la "mala economía".

"No nos alcanza. Hoy en día tengo la heladera vacía, no tengo nada de mercadería y nos cuesta conseguir trabajo porque mis dos hijos con discapacidad motriz y epilepsia", dijo una ama de casa.

También se expresaron estudiantes universitarios, quienes reclamaron por la ley de financiamiento universitario. "Nos da mucha bronca que (Milei) todavía no cumpla con la ley de financiamiento universitario", expresaba un estudiante de derecho de la UNCuyo.

La jornada concluyó con la lectura de un documento en la Plaza Independencia, en donde los manifestantes expusieron sus reclamos. Tras ello, cerca de las 20, se procedió a la desconcentración.

Las postales de la Marcha de la Bronca en Mendoza

La concentración se dio en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza. Maru Mena / MDZ

Discapacidad y los jubilados estuvieron en el centro de los reclamos. Maru Mena / MDZ

También se reclamó por el agua de Mendoza. Maru Mena / MDZ

Los manifestantes se movilizaron hacia la Plaza Independencia. Maru Mena / MDZ