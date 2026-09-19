Marcha de la Bronca: las fotos de la movilización contra Javier Milei

La concentración comenzó a las 15.30 en Plaza Congreso bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”. Participan dirigentes políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, las columnas comenzaron a concentrarse alrededor de las 15.30 / Foto: Juan Mateo Aberastain

La Marcha de la Bronca convocada por dirigentes del Frente de Izquierda comenzó este sábado en la Ciudad de Buenos Aires con una concentración en Plaza Congreso y posterior movilización hacia Plaza de Mayo, donde está previsto el acto central. La protesta reúne a partidos políticos, organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y movimientos sociales.

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, las columnas comenzaron a concentrarse alrededor de las 15.30. La convocatoria también tiene réplicas en más de 30 ciudades del país.

Carteles con distintas consignas en la Marcha de la Bronca / Foto: Juan Mateo Aberastain Quiénes participan de la Marcha de la Bronca La cabecera de la movilización está integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, además de agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles.

Detrás avanzan organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas que impulsaron la convocatoria. Entre los dirigentes presentes se encuentran Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, ambos del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). La convocatoria reúne a más de 350 organizaciones de distintos sectores.

El partido obrero dijo presente / Foto: Juan Mateo Aberastain "Para derrotar a Milei y sus cómplices" Durante la movilización, el diputado bonaerense Christian Castillo sostuvo que la protesta busca reunir a distintos sectores contra el Gobierno: "Se está juntando la gente para la Marcha de la Bronca: para derrotar a Milei, sus cómplices y todo su plan. Necesitamos la huelga general para hacerlo".