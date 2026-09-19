Marcha de la Bronca: las fotos de la movilización contra Javier Milei
La concentración comenzó a las 15.30 en Plaza Congreso bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”. Participan dirigentes políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.
La Marcha de la Bronca convocada por dirigentes del Frente de Izquierda comenzó este sábado en la Ciudad de Buenos Aires con una concentración en Plaza Congreso y posterior movilización hacia Plaza de Mayo, donde está previsto el acto central. La protesta reúne a partidos políticos, organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y movimientos sociales.
Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, las columnas comenzaron a concentrarse alrededor de las 15.30. La convocatoria también tiene réplicas en más de 30 ciudades del país.
Quiénes participan de la Marcha de la Bronca
La cabecera de la movilización está integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, además de agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles.
Detrás avanzan organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas que impulsaron la convocatoria. Entre los dirigentes presentes se encuentran Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, ambos del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). La convocatoria reúne a más de 350 organizaciones de distintos sectores.
"Para derrotar a Milei y sus cómplices"
Durante la movilización, el diputado bonaerense Christian Castillo sostuvo que la protesta busca reunir a distintos sectores contra el Gobierno: "Se está juntando la gente para la Marcha de la Bronca: para derrotar a Milei, sus cómplices y todo su plan. Necesitamos la huelga general para hacerlo".
El documento que será leído en Plaza de Mayo también reclama a la CGT una huelga general y plantea distintos reclamos vinculados con salarios, jubilaciones, empleo y las políticas del Gobierno.
El operativo de seguridad
El Ministerio de Seguridad confirmó la aplicación del protocolo antipiquetes durante la movilización. El operativo contempla un refuerzo de los vallados en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, donde se concentra el dispositivo de seguridad.
Las columnas avanzan por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, donde está previsto el acto central y la lectura del documento elaborado por las organizaciones convocantes.