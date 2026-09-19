Axel Kicillof se lanzó como candidato presidencial: dijo que "con el peronismo no alcanza" y le envió mensajes a Cristina

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , anunció este sábado su candidatura presidencial para el 2027, en el marco de un nuevo acto en Avellaneda de su agrupación “Movimiento Derecho al Futuro”.

"Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa para terminar con este modelo y comenzar una etapa distinta", informó.

Al canto de “¡Axel presidente!", el mandatario pidió “una construcción” y “una organización” para “derrotar al Gobierno de Milei”. En ese sentido, dijo que “con el peronismo solo no alcanza” e instó a sumar a distintos espacios no K.

“Con Milei a la Argentina no solo no le va bien, se está produciendo una verdadera catástrofe. El desafío que tenemos por delante es el de cambiar el rumbo económico”, comentó Kicillof, quien agregó: “Hablan del equilibrio, de la estabilidad y el orden, pero no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes, no hay orden si los hogares están tapados de deudas y no hay estabilidad si los negocios están vacíos y al trabajador le aumenta todo menos el ingreso. Con Milei el país está cada vez más desequilibrado, con menos derechos, menos trabajo y más endeudamiento y especulación”.

Para el gobernador, “no hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias”. “Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio. Federalismo es que ninguna región, ningún pedacito de la Argentina, se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa”, aseguró.

“No puede haber una solución provincial a una tragedia nacional, por eso, no me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, afirmó.

Kicillof envió varias señales a la interna peronista. Afirmó que Cristina Kirchner está “injustamente presa” y destacó que “la gente vivía mejor” en los gobiernos que condujo justo a Néstor Kirchner, aunque luego no volvió a referirse a ella.

De hecho, abundaron los mensajes en clave, en medio de la feroz interna con La Cámpora. “El desafío no es describir el sufrimiento, sino ofrecer una salida. Esa alternativa que tenemos que construir no puede estar basada ni en el odio ni en la nostalgia: tiene que ser capaz de volver a despertar expectativas. Una nueva mayoría no va a surgir por arte de magia ni de una negociación secreta entre dirigentes: será desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”, indicó, en un contexto donde el kirchnerismo le pide que vaya a ver a CFK a su domicilio de San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria.

"No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades", planteó Kicillof.