Stolbizer cruda contra Florencia y Máximo Kirchner: "Los tres, la madre y los dos hijos, han retirado plata de esas sociedades"

La exdiputada cuestionó que la hija de Cristina Kirchner quedara fuera del expediente y señaló el papel de Máximo en Los Sauces.

La exdiputada nacional Margarita Stolbizer cuestionó la situación de Florencia Kirchner dentro de las investigaciones por Hotesur y Los Sauces. La dirigente, denunciante original de las causas, sostuvo que la hija de Cristina Fernández de Kirchner debía continuar bajo investigación y habló sobre el expediente durante una entrevista con Radio Rivadavia. La exlegisladora rechazó el argumento de que Florencia no comprendía las maniobras por su edad y recordó el lugar que ocupaba dentro de Los Sauces.

“Yo nunca hubiera dejado afuera a Florencia Kirchner, creo que esa fue una concesión que se le hizo”, sostuvo Stolbizer. La exdiputada agregó: “Todos decían que era menor de edad, que no entendía, pero no es así. Cuando murió Néstor, ella ya tenía 20 años y fue vicepresidente de la sociedad Los Sauces”. La dirigente también sostuvo que la participación de la familia no se limitó a una sola persona. Stolbizer fue contundente al referirse a los movimientos de dinero: “Los tres, la madre y los dos hijos, han retirado plata de esas sociedades”.

Cristina Fernández y Florencia Kirchner Máximo en la mira El rol de Máximo Kirchner ocupó otro tramo de las declaraciones de Stolbizer. La exdiputada señaló las responsabilidades que el legislador y vinculó esas funciones con su situación en la causa. “Máximo ha sido presidente de Los Sauces, ha sido responsable legal, tiene un protagonismo muy importante y por eso es uno de los imputados en la causa. Máximo tiene un papel central en estas sociedades”, afirmó Stolbizer.

La exlegisladora también cuestionó el patrimonio declarado por el diputado y sostuvo: “Máximo dice tener más de mil millones de pesos en blanco y no trabajó nunca”. La dirigente sumó a su planteo los vínculos con empresarios relacionados con la obra pública y el juego. Stolbizer sostuvo de manera directa: “Lázaro Báez era un testaferro de los Kirchner”.

Máximo Kirchner en la sede del PJ El dinero que Stolbizer atribuyó a las sociedades Según la explicación de la exdiputada, los fondos provenientes de empresarios beneficiados por la obra pública y el juego llegaban a los integrantes de la familia mediante Hotesur y Los Sauces. Stolbizer describió la mecánica que, según su planteo, existía detrás de esos movimientos. “El dinero proveniente de los empresarios beneficiados con la obra pública y el juego les llegaba directamente a ellos por esas sociedades, cobraban por adelantado, algo que no está permitido”, afirmó.