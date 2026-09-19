Stolbizer cruda contra Florencia y Máximo Kirchner: "Los tres, la madre y los dos hijos, han retirado plata de esas sociedades"
La exdiputada cuestionó que la hija de Cristina Kirchner quedara fuera del expediente y señaló el papel de Máximo en Los Sauces.
La exdiputada nacional Margarita Stolbizer cuestionó la situación de Florencia Kirchner dentro de las investigaciones por Hotesur y Los Sauces. La dirigente, denunciante original de las causas, sostuvo que la hija de Cristina Fernández de Kirchner debía continuar bajo investigación y habló sobre el expediente durante una entrevista con Radio Rivadavia. La exlegisladora rechazó el argumento de que Florencia no comprendía las maniobras por su edad y recordó el lugar que ocupaba dentro de Los Sauces.
“Yo nunca hubiera dejado afuera a Florencia Kirchner, creo que esa fue una concesión que se le hizo”, sostuvo Stolbizer. La exdiputada agregó: “Todos decían que era menor de edad, que no entendía, pero no es así. Cuando murió Néstor, ella ya tenía 20 años y fue vicepresidente de la sociedad Los Sauces”. La dirigente también sostuvo que la participación de la familia no se limitó a una sola persona. Stolbizer fue contundente al referirse a los movimientos de dinero: “Los tres, la madre y los dos hijos, han retirado plata de esas sociedades”.
Máximo en la mira
El rol de Máximo Kirchner ocupó otro tramo de las declaraciones de Stolbizer. La exdiputada señaló las responsabilidades que el legislador y vinculó esas funciones con su situación en la causa. “Máximo ha sido presidente de Los Sauces, ha sido responsable legal, tiene un protagonismo muy importante y por eso es uno de los imputados en la causa. Máximo tiene un papel central en estas sociedades”, afirmó Stolbizer.
La exlegisladora también cuestionó el patrimonio declarado por el diputado y sostuvo: “Máximo dice tener más de mil millones de pesos en blanco y no trabajó nunca”. La dirigente sumó a su planteo los vínculos con empresarios relacionados con la obra pública y el juego. Stolbizer sostuvo de manera directa: “Lázaro Báez era un testaferro de los Kirchner”.
El dinero que Stolbizer atribuyó a las sociedades
Según la explicación de la exdiputada, los fondos provenientes de empresarios beneficiados por la obra pública y el juego llegaban a los integrantes de la familia mediante Hotesur y Los Sauces. Stolbizer describió la mecánica que, según su planteo, existía detrás de esos movimientos. “El dinero proveniente de los empresarios beneficiados con la obra pública y el juego les llegaba directamente a ellos por esas sociedades, cobraban por adelantado, algo que no está permitido”, afirmó.
La exdiputada también cuestionó el funcionamiento formal de las firmas. Stolbizer calificó a Hotesur y Los Sauces como sociedades “muy irregulares” y sostuvo que no cumplían con las exigencias de la Inspección General de Justicia (IGJ). El planteo de Stolbizer incluyó además a Cristóbal López dentro de los empresarios vinculados con el esquema que describió.