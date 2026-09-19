Guillermo Michel apuesta por el peronismo en 2027 y cuestiona a Buenos Aires: "Necesitamos un Presidente federal"

El diputado entrerriano anticipó un triunfo electoral y reclamó que el partido debe dejar atrás las disputas del AMBA para mirar al resto del país.

El 2027 ya empieza a ordenar las discusiones dentro del peronismo y Guillermo Michel decidió poner sobre la mesa su propia hoja de ruta. El diputado nacional por Entre Ríos aseguró que su espacio ganará las próximas elecciones presidenciales, aunque ubicó ese resultado en un eventual balotaje.

Para Michel, el próximo Presidente debería tener una mirada federal y conocer de cerca la realidad de las provincias. El legislador cuestionó que la política nacional vuelva a quedar concentrada en Buenos Aires y reclamó una perspectiva que contemple al país en su conjunto. “Necesitamos como Presidente a alguien con un concepto federal, con una visión de país federal, que comprenda el funcionamiento de las provincias”, sostuvo Guillermo Michel. El diputado también consideró que sería saludable que la Argentina no vuelva a tener un mandatario porteño que piense principalmente desde el AMBA.

Guillermo Michel apuntó contra el Super RIGI Prensa Guillermo Michel Adiós a las peleas del AMBA Michel apuntó directamente contra la agenda interna del peronismo y cuestionó el peso que tienen las disputas de la provincia de Buenos Aires y del AMBA. Para el diputado, esa discusión no puede marcar la estrategia nacional. Michel sostuvo que el peronismo debe dejar de concentrarse en las internas de sus dirigentes y prestar atención a las dificultades que atraviesan las familias.

El dirigente entrerriano vinculó ese cambio con la necesidad de que el peronismo modifique su lugar frente al Gobierno de Javier Milei, dejar de pensar las políticas desde la interna y armarlas desde la necesidad de la gente. Michel sostuvo que el espacio debe dejar de ser visto solamente como una oposición y comenzar a ser considerado una alternativa.

Guillermo Michel Guillermo Michel Foto: NA Peronismo al balotaje Mientras el peronismo todavía discute su rumbo, Guillermo Michel ya arriesgó un resultado y su apuesta es que el peronismo ganará en 2027 en segunda vuelta. “Estoy convencido de que el año que viene el peronismo a nivel nacional va a ganar las elecciones; pero para poder construir esa situación y lograr que la gente deje de vernos únicamente como una oposición a Milei y pase a vernos como una alternativa, tenemos que hablar de sus problemas”, sostuvo.