Cambios en el Boletín Oficial: el comunicado en la web y las explicaciones del Gobierno

Un comunicado en la web del Boletín Oficial confirmó que a partir del lunes 21 de septiembre será necesario un usuario en la plataforma Mendoza por Mi. La explicación del Gobierno.

Un comunicado en la web del Boletín Oficial generó polémica en Mendoza. Según detalla la publicación que apareció en las últimas horas en el sitio, a partir del próximo lunes 21 de septiembre el ingreso al BOE se deberá hacer con usuario y contraseña de la aplicación Mendoza por Mi. El hecho generó repercusión, ya que el Boletín Oficial es una publicación de acceso libre para todos los ciudadanos.

Según explica el breve comunicado, a partir del próximo lunes 21 el ingreso al Boletín Oficial Electrónico (BOE) para el usuario tipo Público se deberá realizar a través de un usuario y contraseña de la plataforma Mendoza por Mi nivel 2 o superior.

El comunicado que aparece en la web del Boletín Oficial. A su vez, el comunicado también informa que para los usuarios tipo organismo, el ingreso al BOE para efectuar publicaciones oficiales se realizará a través del link https://boe-interno.mendoza.gov.ar/

El Boletín Oficial es una herramienta en la cual se publican periódicamente todos los actos de gobierno que son de conocimiento público. En él aparecen la sanción de leyes, decretos, resoluciones, edictos, licitaciones, entre otras publicaciones.

La respuesta del Gobierno de Mendoza Según explicaron desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (organismo responsable de la publicación del Boletín Oficial), el cambio no implica una restricción al acceso y afirmaron que el lunes, el mismo continuará estando disponible para su lectura abierta de la misma manera que hasta el momento.