El gran libro de pases de la política mendocina: los dirigentes que cambiaron de espacio en la última década

El resultado es que las siglas con las que muchos dirigentes llegaron a una banca o a un cargo en 2021 no necesariamente son las mismas con las que abrazaron el 2023 o con las que integran hoy el oficialismo.

Uno de los casos más visibles es el de Omar De Marchi. Su trayectoria política pasó por el Partido Demócrata, el PRO y, dentro del partido, integró el frente oficialista Cambia Mendoza- fue aliado de Alfredo Cornejo-, hasta desembocar en 2023 en la construcción de La Unión Mendocina, donde enfrentó al actual gobernador. Hoy sigue siendo del PRO pero es funcionario de La Libertad Avanza-volvió a ser aliado de Cornejo-.

De Marchi había competido en 2019 dentro de Cambia Mendoza , pero cuatro años después rompió con ese frente y decidió competir por fuera. Allí reunió a dirigentes provenientes de distintos sectores y construyó una nueva coalición provincial que poco a poco se fue desinflando.

Otro de los recorridos que sintetizan el cambio del mapa político mendocino es el de Luis Petri. El actual diputado nacional fue dirigente de la Unión Cívica Radical desde muy joven y en 2023 compitió contra Alfredo Cornejo en las PASO de Cambia Mendoza. La interna terminó con la candidatura de Cornejo para la gobernación y Petri como candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich.

Dos años después, el recorrido político dio otro giro. Petri pasó a formar parte de La Libertad Avanza y en las elecciones legislativas de 2025 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza entre los libertarios y Cambia Mendoza.

Así, uno de los dirigentes que en 2023 había disputado internamente el liderazgo de Cambia Mendoza terminó integrando, desde otro espacio partidario, la alianza que ese mismo frente construyó con La Libertad Avanza.

Luis Petri se va del radicalismo. Marcos Garcia / MDZ

Martínez y Cairo: del PRO y Cambia Mendoza a LLA

El movimiento también alcanzó a dirigentes que habían tenido protagonismo dentro del PRO y de Cambia Mendoza.

Álvaro Martínez pasó de ese espacio a La Unión Mendocina junto con De Marchi y, en 2024, se incorporó al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, se fue del PRO y renovó su banca en Diputados. De hecho, se sintió muy incómodo cuando estuvo en la presentación de la alianza Cambia Mendoza- La Libertad Avanza y decidió no emitir palabras.

Gustavo Cairo tuvo un recorrido similar. Había llegado a la Legislatura dentro del esquema de Cambia Mendoza, en 2023 acompañó a La Unión Mendocina y en 2024 dejó ese interbloque para conformar el monobloque de La Libertad Avanza en la Legislatura mendocina.

Alvaro Martinez, uno de los dirigentes que no hizo campaña electoral. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Mansur y el cambio en Rivadavia

Rivadavia también ofrece un caso particular. Ricardo Mansur se alejó del radicalismo que lo vio nacer y construyó el espacio Sembrar, con el que ganó la elección departamental de 2023.

En aquella elección, Sembrar obtuvo el 39,38% de los votos afirmativos, por encima de Cambia Mendoza- sus exsocios radicales-, que alcanzó el 37,64%.

El caso muestra que los movimientos no se limitaron a las figuras provinciales: también tuvieron consecuencias concretas en las estructuras departamentales.

Los candidatos Laura Montero, Ernesto Sanz y Ricardo Mansur, entre otros.

Los que entraron por Cambia Mendoza, pasaron a LUM y luego volvieron

El reacomodamiento también puede observarse en los concejos deliberantes.

Hay dirigentes que ingresaron a sus concejos en las elecciones de 2021 identificados con el PRO y que, después de los cambios de 2023, quedaron ubicados en espacios opositores al oficialismo provincial.

El escenario volvió a modificarse en 2025, cuando el PRO volvió a integrarse a Cambia Mendoza y ese espacio selló un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

Así, dirigentes que habían ingresado a la política municipal con una determinada identidad partidaria terminaron transitando, en apenas cuatro años, de una posición opositora a formar parte del oficialismo o de una alianza oficialista nuevamente.

Cornejo: de la Concertación con el kirchnerismo a la alianza con Milei

El recorrido no es solamente el de dirigentes que cambiaron de partido. También cambiaron las alianzas que parecían definir la política mendocina si viajamos más de dos décadas atrás.

Alfredo Cornejo fue uno de los dirigentes radicales que participaron del armado de la Concertación, la cual vinculó al radicalismo mendocino con el kirchnerismo durante la etapa de Julio Cobos.

Con el paso de los años, ese esquema quedó atrás y el radicalismo mendocino pasó a formar parte del armado opositor al kirchnerismo, con Cambiemos a nivel nacional y luego con Cambia Mendoza a nivel local.

El último capítulo llegó en 2025: el radicalismo mendocino conducido por Cornejo terminó acordando electoralmente con La Libertad Avanza.

El contraste permite dimensionar cuánto se modificaron las alianzas políticas en Mendoza: dirigentes radicales que décadas atrás habían participado de una construcción política asociada al kirchnerismo terminaron compartiendo boleta con el espacio de Javier Milei.

Las fronteras entre los espacios políticos fueron cambiando y, con ellas, también las alianzas electorales, los bloques legislativos y los oficialismos.

El mapa de 2015 no era el mismo que el de 2019. El de 2023 volvió a cambiar con la aparición de La Unión Mendocina y el crecimiento de La Libertad Avanza, y en 2025 se produjo otro reacomodamiento con el acuerdo entre libertarios y Cambia Mendoza. Eso sí, en Mendoza, el “libro de pases” todavía tiene páginas abiertas.