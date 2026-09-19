Sin Donald Trump a la vista y con un discurso en la ONU: la agenda política de Milei en Nueva York

El Presidente viajará el lunes y permanecerá hasta el jueves con reuniones, exposiciones y encuentros vinculados a su política exterior.

Javier Milei volverá a Estados Unidos el próximo lunes 21 de septiembre para una nueva visita oficial que tendrá a Nueva York como principal escenario. El Presidente permanecerá en territorio estadounidense hasta el jueves 24 y regresará a Buenos Aires el viernes por la mañana. La gira tendrá como punto central su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde brindará un discurso al mediodía del miércoles 23.

El mensaje presidencial estará atravesado por los principales lineamientos de la política exterior argentina en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones regionales tras los recientes discursos por Malvinas. Milei también expondrá la relación estratégica que su Gobierno sostiene con Estados Unidos e Israel y la posición del país frente a los desafíos internacionales.

La apuesta a la política exterior del presidente Javier Milei. Inteligencia Artificial Buenos días Nueva York La actividad presidencial comenzará el martes 22, pocas horas después de su llegada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Milei llegará por la mañana y tendrá su primera actividad oficial a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. El Presidente ofrecerá allí una exposición y recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y por su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde se reunirá a las 19 con Roberto Salinas y a las 20.30 con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico. La agenda del miércoles tendrá además una exposición a las 16 bajo el título “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”. La actividad estará organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el International Republican Institute y tendrá el foco en la libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional con la presencia de empresarios, inversores y académicos.

La agenda post-ONU El miércoles todavía tendrá dos compromisos más para el Presidente. A las 18, Milei se reunirá con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La jornada finalizará a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson, dentro de las actividades vinculadas con la comunidad judía previstas para la visita.