En medio de la interna con Bullrich, Javier Milei recorrió un proyecto RIGI en Bahía Blanca

En medio de las tensiones con Patricia Bullrich que sostiene sus diferencias con la Casa Rosada , el presidente Javier Milei recorrió este viernes las instalaciones de la Compañía Mega S.A en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde se interiorizó sobre las proyecciones de la firma a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía avanzará en la construcción de la mayor planta de urea de la región.

Durante la recorrida por el complejo industrial de la Compañía Mega, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, el mandatario conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, que prevé una inversión de US$ 365,4 millones para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.

El proyecto incorporado al RIGI representa una inversión con impacto federal (Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) que posibilitará la generación de 770 empleos, entre directos e indirectos, y aumentará en un 27% la capacidad de procesamiento.

Durante el traslado hacia la sede de la firma, el jefe de Estado sobrevoló los terrenos, contiguos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de USD 2.700 millones a partir de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI.

Se tratará de la mayor planta de urea de la región, y la producción se destinará tanto a abastecer la demanda del mercado interno como también a la exportación, generando divisas por US$ 1.000 millones entre exportaciones y sustitución de importaciones.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.

En tanto, el líder libertario protagonizará en las próximas horas una actividad partidaria en la misma ciudad, donde se mostrará con Santilli, posible candidato a gobernador por La Libertad Avanza.

El presidente regresará por la tarde a Buenos Aires y prevé sostener durante el fin de semana una agenda centrada en la Quinta de Olivos, donde recientemente desplazó a todo el personal civil, absorbiendo todas las actividades Casa Militar, que sólo se dedicaba a la custodia oficial.