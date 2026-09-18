Javier Milei puso a Malvinas en el centro de su agenda y confía en un "punto de inflexión"

El presidente puso al archipiélago en el centro de la agenda y confía en que las nuevas medidas pueden abrir un escenario diferente para el reclamo de soberanía.

El presidente Javier Milei demostró a lo largo de toda la semana que la situación y los proyectos que están relacionados con la situación de las Islas Malvinas y la defensa de la soberanía nacional son una de sus máximas preocupaciones. Esa sensación la exhibió delante de su gabinete, sus legisladores y sus personas de confianza.

El economista está convencido de que puede obtener resultados que otros gobiernos no tuvieron en relación a la suerte de la soberanía del archipiélago. Fundamentalmente, tras la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró a principios de septiembre de 2026 que su gobierno está revisando la postura histórica de neutralidad de su país sobre el territorio nacional.

Por eso, no pasó desapercibido el posteo en X que realizó el cineasta y hombre valioso para Javier Milei, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación Santiago Oría. Sostuvo que “el curso de los acontecimientos está empujando hacia un punto de inflexión”.

En La Libertad Avanza señalan que ese mensaje no fue casual, al contrario: se trató de una frase que Javier Milei le transmitió al hombre que se encarga de una buena porción de la comunicación audiovisual de la gestión. Y que sirve para ilustrar cómo está viviendo el jefe de Estado el tema, en el centro de la agenda y dispuesto a avanzar a toda velocidad. Fiel a su estilo.

Las frases que Javier Milei soltó en su última entrevista, que fue el miércoles por la tarde previa al arribo a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vuelven a exponer la confianza que tiene.