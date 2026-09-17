Ulpiano Suarez confirmó su candidatura y marcó sus límites con Milei

En una extensa entrevista, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , confirmó que será candidato a gobernador en 2027 y planteó sus diferencias con algunas medidas del Gobierno nacional, al tiempo que defendió la necesidad de sostener el orden fiscal y avanzar hacia una etapa de crecimiento y generación de empleo.

Habló sobre la situación económica, la relación entre el radicalismo y La Libertad Avanza, y sostuvo que ha marcado diferencias con decisiones del Gobierno nacional cuando considera que afectan a Mendoza, aunque también destacó algunos aspectos de la gestión de Javier Milei. “He marcado las diferencias cuando nos hemos encontrado con decisiones del Gobierno nacional que puntualmente no le hacen bien a los mendocinos”, sostuvo Suarez en Libre de Humo por la 105.5 FM MDZ Radio . En ese sentido, cuestionó el avance sobre el régimen de zona fría y advirtió por el impacto que tendría sobre los hogares de la provincia.

“Así como destaco aciertos del Gobierno nacional, la importancia de tener un orden macroeconómico, de seguir dándole pelea a la inflación, de la desregulación necesaria para el crecimiento, también este modelo tiene sombras o cuestiones sin resolver”, señaló.

Entre los temas que cuestiona mencionó el financiamiento universitario, la inversión en obra pública y la reforma tributaria. “Digo, de eso se trata, de plantear las cosas de frente”, sostuvo.

Consultado por el vínculo entre el radicalismo y La Libertad Avanza, Suarez definió el acuerdo como electoral y defendió la posibilidad de que existan diferencias entre los espacios que integran una coalición.

“Yo la entiendo como una alianza electoral y que justamente las coaliciones permiten también que haya posiciones distintas de los partidos sobre algunos aspectos y también posiciones de dirigentes o referentes”, explicó.

En ese marco, sostuvo que mantiene una posición crítica frente a determinadas medidas nacionales. “Yo lo sostengo. He sido coherente en todo este tiempo”, afirmó. También se refirió a la situación dentro del radicalismo y reconoció que existen dirigentes que no están de acuerdo con el vínculo con La Libertad Avanza.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El reclamo por el régimen de zona fría

Uno de los principales cuestionamientos de Suarez estuvo dirigido al avance sobre el régimen de zona fría. Según explicó, la modificación afectaría a gran parte de la provincia y tendría impacto directo sobre los hogares mendocinos.

“Había hecho un planteo de que mantener a Mendoza no era pedir privilegios, era reflejar una realidad climática, si hay más consumo de gas en Mendoza no es por un capricho de los mendocinos, es una necesidad climática”, sostuvo.

Y agregó: “El régimen, que obviamente podemos cuestionar en cuanto incluyó a otras regiones que quizás no correspondía estar dentro de estos beneficios, venía a corregir una injusticia tarifaria respecto de Mendoza”.

Suarez estimó que la modificación alcanzaría a “400.000 hogares mendocinos” y señaló que una boleta de gas de un consumo promedio de entre 60.000 y 65.000 pesos “se va a ir a 95.000, 100.000”.

“Obviamente los argumentos del Gobierno nacional es lograr sostener el equilibrio fiscal, pero bueno, ¿quién se encarga del desequilibrio que esto va a generar en la economía familiar?”, planteó.

La situación del comercio y una economía a dos velocidades

En su análisis de la situación económica desde la perspectiva municipal, el intendente describió dificultades en distintos sectores productivos y comerciales.

“A mí me duele cuando cierra un comercio”, afirmó, y explicó que observa “una economía dual”.

“Le está yendo bien al agro, le está yendo bien al sector de la minería, energía, y seguramente servicios de economía y conocimiento, pero no le está yendo bien a la industria en general, al comercio, a la construcción, a las economías regionales, y cuando no hay plata en el bolsillo de la gente, bueno, se compra menos”, sostuvo.

Suarez señaló que desde el municipio buscan utilizar las herramientas disponibles para acompañar la actividad comercial, aunque marcó los límites de esas medidas.

“Las herramientas que tenemos a mano, facilitar el estacionamiento en la ciudad, habilitando zonas donde no se puede estacionar, generar estrategias de promoción de compras en el centro, simplificar trámites para abrir un comercio a costo cero”, enumeró.

Pero advirtió: “Si no hay plata en el bolsillo, la gente no va a comprar y si el comerciante no sostiene un nivel de venta, tiene que pagar los 9.31, tiene que pagar impuestos para alquiler y hay un momento que tiene que cerrar”.

Menos recursos y mayores demandas para los municipios

El intendente también vinculó la situación económica con las cuentas municipales y explicó que la menor actividad repercute sobre la recaudación.

“Esto impacta también en la recaudación”, sostuvo, y señaló que la situación termina alcanzando a los distintos niveles del Estado.

“Crece Argentina y crece el desempleo, crece en estos sectores y cae la recaudación, la recaudación nacional, eso impacta en la coparticipación, esto también impacta en la recaudación provincial, también en las finanzas municipales”, explicó.

Suarez enumeró algunas de las obligaciones que debe sostener la Municipalidad de Mendoza y remarcó que esas tareas se realizan “cada vez con menos recursos”. Al mismo tiempo, sostuvo que no considera que la salida sea abandonar el equilibrio fiscal. “Los argentinos votaron un cambio de rumbo, no podemos volver atrás, no podemos volver al populismo, a la emisión sin fin”, afirmó.

Sin embargo, planteó que es necesario prestar atención a los sectores que generan empleo. “Necesitamos también que se preste atención a las economías regionales y cómo logramos que la industria, el comercio, la construcción se dinamicen, porque son generadoras de empleo y la verdad que necesitamos eso”, señaló.

Suarez confirmó que será candidato a gobernador

En el tramo político de la entrevista, Suarez confirmó públicamente su intención de competir por la Gobernación de Mendoza en 2027. “Yo lo digo de manera clara: voy a ser candidato a gobernador de Mendoza, serán los mendocinos quienes definan quién va a ser el próximo gobernador”, afirmó.

El intendente señaló que, más allá de la discusión electoral, existen problemas concretos que preocupan a la población.

“Hoy la gente no está pensando en calendario electoral, en quién va a ser candidato, hoy la gente quiere llegar a fin de mes, quiere no perder el trabajo, o poder llegar a fin de mes con un solo trabajo”, sostuvo.

También mencionó el acceso a la vivienda y la seguridad entre las preocupaciones que observa.

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La defensa de las PASO y una hoja de ruta para Mendoza

Suarez se pronunció a favor de las PASO como mecanismo para definir candidaturas dentro de una alianza o coalición. “Totalmente, yo lo dije en solitario cuando se suspendieron el proceso electoral anterior, porque es saludable y fortalece también al sistema democrático que sean en este caso los mendocinos en una PASO que definan quién es el candidato de una alianza o coalición electoral y luego quién va a ser el gobernador”, afirmó.

Además, sostuvo que Mendoza necesita consensos que trasciendan los períodos electorales. “Tenemos que lograr grandes consensos para definir una hoja de ruta, una mirada de Mendoza a 30, 40 años, cuáles van a ser las actividades, motores del desarrollo de Mendoza”, planteó.

En esa hoja de ruta incluyó la vitivinicultura, la minería, Vaca Muerta, la matriz energética, el empleo, la vivienda y la educación. “Pero también quiero conducir ese proceso en los próximos cuatro años en Mendoza”, afirmó.

Diálogo con otros espacios y diferencias dentro del radicalismo

Consultado por la posibilidad de trabajar con dirigentes de otros espacios políticos, Suarez defendió el diálogo institucional y negó que sus encuentros con dirigentes peronistas impliquen acuerdos electorales.

“Tenemos que superar eso, tenemos que naturalizar el diálogo, un diálogo razonable entre la dirigencia política, que nos permita encontrar esos puntos de acuerdo para evitar que cada cuatro años, cada ocho, empecemos de nuevo”, sostuvo.

Sobre sus conversaciones con otros intendentes, explicó: “Con Matías (Stevanato) hablamos de gestión, hablamos de Mendoza, hablamos de temas que me preocupan en la ciudad, temas que le preocupan en Maipú, y no hablamos de elecciones”.

Finalmente, al referirse a su pertenencia al radicalismo y a las diferencias que mantiene con algunas posiciones nacionales, Suarez afirmó: “Yo no he saltado de partido por una candidatura, ni voy a saltar de partido por una futura candidatura”.

Y agregó: “A mí no me van a pintar de violeta porque tengo convicciones, principios, formas de ver, entender cómo debemos gobernar, al rol del Estado”.

En esa línea, cerró con una definición sobre su posición política: “Yo creo que es importante sostener la coherencia con argumentos a partir de esas convicciones que uno tiene. Yo soy un convencido de que a partir del orden tenemos que generar una agenda de desarrollo y crecimiento y ojalá eso también llegue a nivel nacional”.