Hernán Lacunza: el PRO disidente con el Gobierno que mantiene firme su candidatura y cruza a Caputo

El economista del PRO Hernán Lacunza blanqueó su ambición presidencial. Consultado por Luis Novaresio en A24 sobre si debía presentarlo directamente como candidato a presidente, el exministro de Economía respondió: "Sí, sí, es lo que domina mi energía, mi tiempo, mi vocación, mi expectativa".

La definición llega en medio de las versiones que ubican su nombre como una pieza de negociación antes que como una candidatura real. Frente a la hipótesis de que el PRO lo impulse para después canjearlo por la Ciudad de Buenos Aires —"si arreglan la Capital, van atrás de Milei"—, Lacunza contestó apoyándose en una conversación con el jefe del partido: "Yo hablé con Mauricio, no me dijo eso".

Sobre el contenido de ese diálogo fue explícito y lo citó textual: "Me dijo: 'Andá, corré y yo te voy a apoyar. Primero corré vos y yo después te voy a empujar'".

El exfuncionario describió un partido sin dueño pero también sin rumbo único. "Nadie es el PRO, pero todos lo somos", planteó, para después admitir que las diferencias internas se ventilan a la vista de todos: "Estamos buscando nuestro destino con visiones distintas, plural, respetables, visiones contrapuestas, incluso públicamente, que no es gratis la ambigüedad".

Su posicionamiento frente al oficialismo lo resumió en una fórmula que busca despegarse tanto del Gobierno como del kirchnerismo: "Creo que se pueden hacer las cosas mejor que este gobierno, sin volver al pasado".

Interrogado sobre si se imagina compitiendo en una PASO contra Javier Milei dentro de un mismo espacio, no lo descartó: "Podría ser, en la medida que identifiquemos nuestras afinidades y claramente nuestras diferencias".

Rechazó además el diagnóstico de una sociedad dividida en dos. "La sociedad no está polarizada. En el 2023 fue casi tres tercios", sostuvo, y le atribuyó la grieta a la dirigencia: "Por supuesto, después algunos dirigentes quieren polarizar". Cuando le preguntaron quiénes, respondió con una ironía: "Los pingüinos y los esquimales, los que viven en los polos".

El reproche a Caputo

El tramo económico de la entrevista derivó en un señalamiento personal hacia el ministro de Economía. Lacunza cuestionó el tono con el que el Gobierno comunica sus resultados y trazó una distancia con quien fuera su colega: "Yo a Toto lo conozco en otra versión", dijo, antes de preguntarse si el cambio responde a "un requisito, una exigencia, una mimetización inconsciente".

El reproche fue enfático: "Nunca hay que cancherear. Nunca, nunca, nunca, nunca, en esas posiciones, nunca". Aun así, cerró con un reconocimiento: "Le tengo un aprecio profesional, un respeto intelectual y sobre todo por su integridad".

"Este esquema sólo te deja carretear"

Su crítica al programa económico apuntó a que la estabilidad no alcanza. "La macro no es nada más que estabilidad, baja inflación, carrito del supermercado previsible", planteó. "Es también crecer, generar empleo y salario, y salario en ascenso, o sea billetera".

De ahí salió la imagen que ordenó toda su exposición: "Este esquema sólo te deja carretear". Es decir, un avión que acelera en la pista pero no despega. La consecuencia que describe es un mercado laboral que se degrada: "El empleo se hace cada vez más precario".

También cuestionó el uso de los promedios para exhibir la recuperación. Frente al argumento de que la economía crece, respondió: "Sí, genial, porque uno sube al 20 y diez bajan al 5".