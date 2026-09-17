La Armada apartó a los militares involucrados en un fraude con el pago de sueldos

Una investigación reveló que entre julio de 2022 y enero de 2026 hubo irregularidades en la acreditación de haberes por un monto cercano a los $938 millones. La Armada ya había presentado una denuncia ante la Justicia Federal.

La Armada Argentina dispuso el apartamiento de sus funciones de todo el personal militar involucrado en la investigación iniciada a partir de una serie de irregularidades detectadas en el sistema de acreditación de haberes. La medida fue comunicada este jueves por la fuerza, que señaló que los involucrados permanecerán apartados mientras avanzan las actuaciones administrativas destinadas a determinar una eventual responsabilidad disciplinaria.

Fraude en la Armada: los detalles de la investigación El caso se originó en una investigación interna realizada por la propia Armada Argentina, que detectó inconsistencias en la acreditación de sueldos registradas entre julio de 2022 y enero de 2026. De acuerdo con la información oficial, las operaciones bajo análisis alcanzaron un monto cercano a los $938 millones, una cifra que puso en marcha una serie de actuaciones dentro de la institución.

A partir de los resultados de esa investigación, la Armada informó que oportunamente radicó una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2. De esta manera, el episodio quedó también bajo análisis de la Justicia, en paralelo con las actuaciones administrativas que lleva adelante la fuerza para establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

La decisión de apartar al personal militar involucrado fue adoptada, según explicó la Armada, de acuerdo con la normativa vigente, que incluye la Ley para el Personal Militar y el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. El objetivo de la medida es mantener separados de sus funciones a los integrantes alcanzados por la investigación mientras se desarrolla el proceso y se determina si existieron responsabilidades disciplinarias.

La fuerza aclaró que el apartamiento responde a razones vinculadas con las necesidades del servicio y con la adecuada administración y conducción del personal. La decisión, además, no implica por sí misma una determinación definitiva sobre la responsabilidad de los militares involucrados, ya que tanto las actuaciones administrativas como las judiciales continúan en curso.