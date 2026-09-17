El peronismo y los libertarios se unieron de nuevo para designar jueces, esta vez con un guiño al Chiqui Tapia

En el Senado , los bloques del peronismo y de La Libertad Avanza volvieron a unirse para votar por unanimidad los pliegos de tres jueces. Dos de estos fueron resistidos por el propio Gobierno, que demoró los acuerdos por una presunta relación con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia .

Se trata de Alejandro Javier Catania, Juan Pedro Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, tres magistrados impulsados por el propio Gobierno, que luego frenó su trámite en el Senado. Los primeros dos fueron postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, pero quedaron señalados por una presunta relación con "Chiqui" Tapia.

El juez Galván Greenway dictó un fallo en abril de 2026 en el que sobreseyó a "Chiqui" Tapia en una causa de 2018 donde se lo investigaba por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a raíz de la organización de un partido amistoso de la selección argentina. Esto arrastró a Catania, cuyo pliego también se demoró porque el Gobierno no quería que quedara conformado un tribunal "pro Tapia".

Este tribunal es el que debe definir la suerte de las causas que tienen a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en la mira de la Justicia. El pasado 6 de mayo, estos magistrados pasaron por la comisión de Acuerdos y, ante el interrogatorio de los senadores, rechazaron tener algún tipo de vinculación con el presidente de la AFA.

Mejuto también era otro de los jueces resistidos por el Gobierno por su participación en la orgnización kirchnerista "Justicia Legítima", durantel el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, los senadores aliados le insistieron al oficialismo que avanzara con estos tres pliegos porque se trataba de dos magistrados que habían mostrado condiciones suficientes para ocupar el cargo y que, durante el período de audiencias, no recibieron impugnaciones.

Así, los dos jueces fueron aprobados por unanimidad en el recinto del Senado con 66 votos afirmativos. Con esto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, logró designar 180 cargos judiciales de los casi 400 que estaban vacantes en la Justicia cuando inició su gestión.

El pacto entre el peronismo y La Libertad Avanza se mantiene en el Senado

Casi todos estos pliegos fueron aprobados con el apoyo del peronismo. El bloque que lidera José Mayans solo rechazó el pliego del juez de la cámara laboral Víctor Pesino, que se encargó de rescatar en la Justicia la reforma laboral del oficialismo, y el de Pablo Bertuzzi, el camarista que designó Mauricio Macri y que avanzó en las distintas causas contra la expresidenta Cristina Kirchner.

Pero esta sociedad entre el peronismo y La Libertad Avanza hizo que el peronismo votara a favor de la designación de Pablo Yadarola en la Cámara Federal Penal. Se trata de un magistrado que viajó a Lago Escondido en 2022 con el actual ministro de Justicia, con su padre y camarista federla Carlos "Coco" Mahiques, el juez Jualián Ercolini y con directivos del Grupo Clarín. En su momento, el kirchnerismo señaló ese viaje como parte del "lawfare", pero algunos años después acompañó al Gobierno con la designación de ese juez.

Con el voto del peronismo, Yadarola fue designado en un tribunal clave para el Gobierno de Javier Milei. Por sus manos pasará la revisión de causas sensibles para la Casa Rosada, como las causas Libra y ANDIS, y la del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.