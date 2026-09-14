"¿Qué hicieron con las 13 toneladas de oro?": el reclamo del peronismo al titular del Banco Central

El destino del oro del Banco Central volvió a la mesa del Senado después de que el bloque justicialista presentó un proyecto de resolución para que Santiago Bausili se presente nuevamente ante las comisiones de Economía y de Presupuesto y explique qué se hizo con los lingotes que salieron de las bóvedas de la entidad.

El origen del planteo está en el plenario de la semana pasada, cuando se debatía la reforma de la Carta Orgánica del organismo.

Allí la senadora Juliana Di Tullio le preguntó al titular del Central por el paradero de los lingotes. Bausili respondió que una porción del oro de las reservas internacionales se encuentra depositada en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza , y agregó que no había motivo de preocupación porque las operaciones habían pasado por auditorías internas, externas y de la Auditoría General de la Nación , sin observaciones para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Esa respuesta fue la que se desarmó después. Según trascendió, la AGN no solo no estuvo en condiciones de auditar la transferencia, sino que recibió una contestación llamativa: que los contratos de colocación de lingotes con el organismo suizo o con cualquier otro depositario del exterior no existían al momento de la consulta ni existían tampoco al 31 de diciembre de 2024.

Con ese dato sobre la mesa, Di Tullio salió a cuestionar públicamente al funcionario. Sostuvo en redes sociales que el oro no está en Suiza sino en Inglaterra, y calificó como un escándalo de gravedad inusitada que el presidente del Banco Central le faltara a la verdad a los senadores sobre el destino del metal.

Qué pide el proyecto

La iniciativa que Di Tullio presentó junto al rionegrino Martín Soria, con la firma de varios integrantes de la bancada que conduce José Mayans, busca reconstruir la operación paso a paso. Reclama que Bausili precise en qué fechas se concretaron los envíos, cuál fue el destino y qué organismos o empresas intervinieron en el traslado terrestre y aéreo del cargamento.

También exige que informe el lugar de depósito, la cantidad y la calidad de los lingotes, y quién realizó esa evaluación. A eso se suman los términos del acuerdo: plazo, beneficios para el país y responsabilidad del depositario en materia de seguridad.

Los dos últimos puntos apuntan directamente a lo que el funcionario dijo en comisión. El texto le pide que informe y documente que el oro efectivamente fue trasladado a Basilea, al Banco de Pagos Internacionales, y que permanece allí. Y que acredite que los balances de 2023, 2024 y 2025 fueron revisados por auditorías internas, externas y por la AGN sin observaciones sobre estas operaciones.

El tono del reclamo

"Que Bausili dé la cara: ¿qué hicieron con las 13 toneladas de oro?", escribió Di Tullio minutos después de ingresar el proyecto por mesa de entradas.

La senadora sostuvo que hace dos años que se oculta el destino del patrimonio de los argentinos, entregado en secreto, y planteó que el Banco Central debe rendir cuentas sobre dónde están las reservas, en qué condiciones se entregaron y a qué riesgos se expuso al país.

Soria acompañó con la misma línea: afirmó que el oro pertenece a los argentinos y les reclamó a Javier Milei y a Luis Caputo que expliquen adónde llevaron las reservas.