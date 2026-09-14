La conmovedora historia de Fernando Contreras, el mendocino que ganó el oro en los Juegos Odesur 2026

Tan histórica como emocionante y conmovedora. Así fue la consagración del mendocino Fernando Contreras , de 29 años, quien este lunes obtuvo la medalla dorada en mountain bike en los Juegos Suramericanos 2026, que se están llevando a cabo en Santa Fe. Tras cruzar la línea de meta, el deportista se derrumbó y rompió en llanto recordando a su padre, recientemente fallecido. La postal no dejó a nadie indiferente.

Luego de haber terminado en el octavo puesto en Asunción 2022, Contreras no paró de crecer. Se erigió como bicampeón argentino de cross-country olímpico en 2024 y 2025. También fue campeón sudamericano de XCC en 2024. Con todos esos lauros sobre el lomo llegó a Santa Fe con un objetivo entre ceja y ceja: quedarse con la presea dorada.

Con un tiempo de 1h24m27s, el mendocino se impuso en una definición ajustadísima al brasilero Alex Malacarne, que finalizó apenas diez segundos detrás de Contreras. El podio lo completó Ulan Bastos, también de Brasil. Si bien el ciclista tuvo una carrera ascendente en los últimos años, su camino no fue para nada fácil. Incluso, según detalló luego de confirmarse su triunfo, hace poco estuvo a punto bajarse de su bicicleta. El principal motivo que casi lo lleva a eso fue el fallecimiento de su padre, Hugo.

Porque no se trató sólo de una figura paternal. Para Fernando, su papá fue también la fuente de inspiración que hizo que, cuando apenas tenía nueve años, se subiera arriba de una bicicleta. A partir de ahí, el amor por el deporte que hoy lo llevó a lo más alto del continente, no paró de crecer.

Competencias por aquí y por allá en distintos lugares de Mendoza fueron marcando la carrera de Fernando, en la que siempre Hugo estuvo presente, acompañándolo en cada pedaleada que daba, en cada triunfo que obtenía. Ese bastión familiar sostuvo al deportista hasta convertirse en un verdadero campeón.

Sin embargo, en febrero Hugo falleció, y las fuerzas de Fernando flaquearon. "Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta", reconoció el ciclista. Pese a eso, su familia no dejó que bajase los brazos y lo impulsó a seguir adelante. Hoy, ese esfuerzo obtuvo sus frutos y, tras cruzar la línea de meta, se acordó de quien lo llevó a sus primeras competencias: "Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo", dijo entre lágrimas. Minutos después, frente a otro micrófono, Contreras explicaría que en febrero su padre había muerto tras "atravesar una enfermedad de mierda".

Gentileza TyC Sports

En el momento más importante (hasta ahora) de su carrera, Fernando sintió que no estaba solo en la pista. Había alguien más empujando y pedaleando a su lado, poniendo su granito de arena para que alcance el sueño de cruzar primero la línea de meta. "Yo siempre sabía que estaba todo el día atrás mío, y acá estaba", comenzó relatando el ciclista. Fue en ese momento en el que, mientras volvía a romper en llanto, contó una experiencia que vivió durante los últimos momentos de la competencia: "Cuando sentí que la rueda de adelante se había aflojado, dije 'viejo, ayudame a llegar al final, nada más, sea como sea'...". Según afirmó el conmovido deportista, completó la carrera pedaleando "con cuatro piernas", como "todos los días".

Gentileza ESPN

Fernando completó la carrera con un ángel empujándolo, como lo hizo durante toda su vida. Y no sólo completó la carrera, sino que se subió a lo más alto del podio para ganarse una medalla de oro, la cuarta para Argentina -hasta ese momento- en los Juegos Suramericanos 2026.

El momento en el que Fernando Contreras se subía al podio