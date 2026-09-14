Marcelo Gallardo y Matías Biscay se separan tras 16 años y no harán dupla en Ecuador: el motivo

Marcelo Gallardo comenzará una nueva etapa como entrenador de la selección de Ecuador , pero lo hará sin uno de los nombres que estuvo a su lado a lo largo de su carrera como director técnico. Matías Biscay no formará parte del cuerpo técnico que acompañará al Muñeco en su primera experiencia al frente de un seleccionado .

La decisión pone punto final, al menos en esta etapa, a una dupla que comenzó a trabajar en 2011 , cuando Gallardo asumió en Nacional de Uruguay. Desde entonces, Biscay lo acompañó también en sus dos ciclos en River y en Al-Ittihad de Arabia Saudita, además de convertirse en una de sus personas de mayor confianza.

La separación no responde a un conflicto entre ambos. Según explicó Esteban Edul en F12, el programa de ESPN, detrás de la decisión aparecen cuestiones familiares de Biscay y la su intención de comenzar a desarrollar su propia carrera como entrenador principal.

Gallardo y Biscay se conocen desde las divisiones inferiores de River y construyeron una relación que trascendió ampliamente el ámbito profesional. Cuando el Muñeco inició su carrera como entrenador en Nacional, en 2011, eligió a su amigo como uno de sus principales colaboradores.

Biscay tuvo además un papel particular dentro de los equipos de Gallardo . En distintas oportunidades debió asumir como entrenador principal cuando el Muñeco no pudo estar en el banco, principalmente por suspensiones. En total, dirigió 11 partidos como reemplazante de Gallardo, entre ellos las finales de la Copa Libertadores 2015 ante Tigres y 2018 frente a Boca.

La historia de ambos también estuvo marcada por los grandes éxitos de River. Como parte del cuerpo técnico de Gallardo, Biscay fue protagonista de una etapa en la que el Millonario conquistó títulos nacionales e internacionales y consolidó una de las sociedades más reconocidas del fútbol argentino.

Marcelo Gallardo y Matías Biscay compartieron más de una década de trabajo en distintos equipos.

El proyecto personal de Matías Biscay

Más allá de las cuestiones familiares, la decisión de no viajar a Ecuador también está relacionada con el futuro profesional de Biscay. El histórico ayudante de campo tiene la intención de dar un paso al frente y comenzar una carrera como director técnico principal, un desafío diferente al que desarrolló durante los últimos 15 años junto a Gallardo. Ese proyecto supone, por lo tanto, una nueva etapa para Biscay, quien durante años ocupó un lugar central en la estructura de trabajo del Muñeco.

En principio, Gallardo no incorporará un reemplazante formal para ocupar exactamente el lugar que deja Biscay. Hernán Buján, otro de sus colaboradores históricos, tendrá un papel dentro del nuevo cuerpo técnico, mientras que Alejandro Albornoz continuará vinculado al grupo de trabajo.

El nuevo desafío de Gallardo

La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó este domingo la llegada de Gallardo como nuevo entrenador de la selección. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y contempla como principales objetivos la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, expresó Francisco Egas, presidente de la FEF, en el video utilizado para anunciar oficialmente la contratación.

El desembarco en Ecuador representa la primera experiencia de Gallardo como entrenador de una selección nacional. El Muñeco buscará construir un proyecto de largo plazo con la mira puesta en 2030, pero esta vez deberá hacerlo sin la compañía de Biscay, quien fue su principal ayudante durante su exitosa trayectoria.