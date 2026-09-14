Amistosos de la Selección argentina: cuáles serán los 3 rivales, las fechas y las sedes

A falta de la confirmación oficial de la AFA, ya se sabe contra quiénes jugará la Selección argentina, los días y las ciudades en las que se llevarán a cabo.

La Selección argentina se prepara para la fecha FIFA unificada de septiembre y octubre, que significará su vuelta al ruedo tras el subcampeonato en el Mundial 2026. La AFA aún continúa negociando con Lionel Scaloni para ver si renueva o no, pero podrían tratarse de unas de las últimas funciones bajo las órdenes del pujatense.

La casa madre del fútbol argentino, que se había comprometido a anunciar los encuentros el lunes de la semana pasada, finalmente lo hará este martes al mediodía. Sin embargo, ya se sabe que los partidos serán tres, se llevaran a cabo todos en el país y que los rivales serán Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Las fechas y sedes de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. @laverde_fbf A falta de la confirmación oficial, Olé adelantó que el duelo contra la Verde será el miércoles 30 de septiembre en Córdoba, muy probablemente en el Mario Alberto Kempes. Los otros dos encuentros ante los elencos africanos serían ambos en el Monumental, el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.

Burkina Faso será el segundó rival de la Scaloneta, el sábado 3 de octubre en el Monumental. CAF Las horas y los estadios se confirmarán el martes y hay que ver qué sucede con la lista de convocados, en la que se espera que estén la mayor parte de los que fueron al Mundial (salvo alguna contadas excepciones), más algunos nombres que quedaron afuera de los 26 pero que estuvieron cerca de entrar, y también algunas sorpresas.