Amistosos de la Selección argentina: cuáles serán los 3 rivales, las fechas y las sedes
A falta de la confirmación oficial de la AFA, ya se sabe contra quiénes jugará la Selección argentina, los días y las ciudades en las que se llevarán a cabo.
La Selección argentina se prepara para la fecha FIFA unificada de septiembre y octubre, que significará su vuelta al ruedo tras el subcampeonato en el Mundial 2026. La AFA aún continúa negociando con Lionel Scaloni para ver si renueva o no, pero podrían tratarse de unas de las últimas funciones bajo las órdenes del pujatense.
La casa madre del fútbol argentino, que se había comprometido a anunciar los encuentros el lunes de la semana pasada, finalmente lo hará este martes al mediodía. Sin embargo, ya se sabe que los partidos serán tres, se llevaran a cabo todos en el país y que los rivales serán Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Las fechas y sedes de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín
A falta de la confirmación oficial, Olé adelantó que el duelo contra la Verde será el miércoles 30 de septiembre en Córdoba, muy probablemente en el Mario Alberto Kempes. Los otros dos encuentros ante los elencos africanos serían ambos en el Monumental, el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.
Las horas y los estadios se confirmarán el martes y hay que ver qué sucede con la lista de convocados, en la que se espera que estén la mayor parte de los que fueron al Mundial (salvo alguna contadas excepciones), más algunos nombres que quedaron afuera de los 26 pero que estuvieron cerca de entrar, y también algunas sorpresas.
La razón por la cual aún no se hizo oficial es que la AFA estaba negociando con la FIFA para que estos tres amistosos sean considerados de Clase A, lo que permitiría, entre otras cosas, que contabilicen las estadísticas individuales y de los equipos en los rankings oficiales y, principalmente, que jugadores como Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplir parte (o la totalidad en el caso del Guayo) de sus sanciones por los incidentes en la final de la Copa del Mundo.