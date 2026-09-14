La impensada pelea de deportistas olímpicos contra Sydney Sweeney por una polémica publicidad

Sydney Sweeney quedó en el centro de una polémica que nació en una campaña publicitaria y terminó involucrando a varias figuras del deporte internacional. La actriz estadounidense recibió cuestionamientos de atletas que consideraron que la propuesta vuelve a poner el cuerpo de las mujeres por encima de su condición de deportistas.

La discusión tomó fuerza después de una intervención de Amy Hunt. La británica, que acababa de terminar cuarta en los 200 metros del Ultimate Championship de Budapest, aprovechó una entrevista con la BBC para enviar un mensaje que rápidamente se viralizó: “ Sydney Sweeney , así es como se ven las mujeres en el deporte”.

Hunt no se quedó allí y completó su planteo con una reivindicación del esfuerzo que existe detrás de una atleta de alto rendimiento: “Músculos. Trabajo duro, sangre, sudor, lágrimas. Esta es una noche hermosa”. Sus palabras encontraron eco en otras deportistas, que también cuestionaron la campaña.

El origen de la controversia está en “Just Sports”, una campaña de Novig, una empresa estadounidense de mercados de predicción de la que Sweeney es accionista y socia estratégica. La plataforma está enfocada exclusivamente en acontecimientos deportivos, una característica que la compañía buscó destacar con su nueva propuesta.

Para promocionarla, Sweeney protagonizó una serie de imágenes en las que aparece desnuda y utiliza distintos elementos deportivos para cubrir su cuerpo. Entre ellos hay pelotas de fútbol americano y básquet, además de accesorios vinculados con el hockey.

Sydney Sweeney, en el centro de una polémica

La campaña pretende asociar la imagen de la actriz con el universo deportivo, pero la recepción entre algunas atletas fue muy diferente. La discusión pasó rápidamente del contenido publicitario a una cuestión más amplia: cómo se representa a las mujeres vinculadas con el deporte y hasta qué punto sus cuerpos continúan siendo sexualizados.

Una de las voces más fuertes fue la de Ariarne Titmus. La cuatro veces campeona olímpica de natación calificó el aviso como una “cachetada en la cara” para las mujeres que dedicaron años de su vida al alto rendimiento y planteó por qué todavía existe una tendencia a sexualizar sus cuerpos.

Fuerte reacción en el mundo del deporte

El reclamo también se trasladó a las redes sociales. Gracie Kramer publicó imágenes correspondientes a sus competencias junto con el mensaje: “Porque realmente es así de profundo”. Lani Pallister y Bree Rizzo siguieron el mismo camino y compartieron registros de sus respectivas carreras.

El Instituto Australiano del Deporte también se involucró en la discusión con una publicación que reunió escenas de distintas disciplinas y una frase contundente: “Esto es deporte”.

El Instituto Australiano del Deporte se sumó a la polémica por el video de Sydney Sweeney

Sweeney, hasta el momento, no respondió directamente a los cuestionamientos. Sin embargo, en medio de la controversia compartió antiguas producciones fotográficas deportivas protagonizadas por figuras como Serena Williams, Ronda Rousey, Rob Gronkowski y Karl-Anthony Towns, en las que también aparecen desnudos.

La actriz explicó a Complex que participó de las conversaciones creativas de la campaña “desde el principio” y definió la idea como “una idea muy simple y divertida”.

Varias deportistas cuestionaron públicamente la campaña protagonizada por Sydney Sweeney. Instagram @sydney_sweeney

La polémica, de todos modos, tomó otra dimensión. Lo que Novig presentó como una campaña vinculada al deporte terminó generando un debate sobre la representación de las mujeres, con atletas que decidieron poner en primer plano aquello que consideran inseparable de sus cuerpos: años de entrenamiento, sacrificio, competencia y alto rendimiento.