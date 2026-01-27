Sydney Sweeney llevó su lencería a lo más alto de Hollywood y le podría costar millones de dólares ¿se desubicó?

Entre risas y alpinistas, Sydney Sweeneye desafió las normas de seguridad y ahora enfrenta una posible causa penal por vandalismo.

La estrella de Euphoria, Sydney Sweeney, quedó en el ojo de la tormenta después de que el portal TMZ filtrara videos de una excursión nocturna clandestina al corazón de Los Ángeles. En las imágenes se observa a la actriz trepando la emblemática letra "H" del cartel de Hollywood para anudar corpiños de su nueva línea de lencería.

La Cámara de Comercio de Hollywood advierte que Sydney Sweeney no tiene permisos Polémica por la movida marketinera de Sydney Sweeney. A pesar de que la producción de Sweeney contaba con una autorización para circular por la zona en un horario específico, la entidad propietaria del letrero fue tajante al desmentir cualquier aval para la intervención física de la estructura. “No se concedió ningún permiso para hacer esto”, enfatizaron desde la Cámara de Comercio de Hollywood.

sydney sweeney La lencería de su firma quedó anudada en el letrero más famoso del mundo sin aval oficial. Instagram Según trascendió, la productora ya había sido notificada sobre la prohibición de grabar el cartel o utilizar su imagen sin una aprobación previa, lo que agrava la situación legal de la intérprete.

sydney sweeney (2) El video muestra a Sydney riendo tras completar la polémica acción publicitaria clandestina. Instagram En los clips difundidos, se percibe a una Sydney Sweeney eufórica mientras varios colaboradores la ayudan a entrelazar las prendas íntimas entre las gigantescas letras blancas. Una vez terminada la "obra", las risas de la actriz coronan una acción que los expertos legales califican como un posible delito de vandalismo.

Más dramas protagonizados por Sydney Sweeney Este no es el primer dolor de cabeza comunicacional para la estrella. Durante 2025, Sydney protagonizó un fuerte cruce mediático por una publicidad de American Eagle. En aquella oportunidad, un juego de palabras entre "jeans" y "genes" disparó un debate feroz en redes sociales sobre estándares de belleza occidentales y sesgos raciales.