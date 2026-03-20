Murió Chuck Norris: estos fueron los famosos que lo despidieron con sentidos posteos en las redes
El actor partió de este mundo sin dar tiempo a la despedida. En redes sociales, diversos compañeros de escena y cercanos, rindieron tributo al actor.
La repentina noticia del fallecimiento de Chuck Norris a los 86 años generó una profunda conmoción en Hollywood y en millones de fanáticos alrededor del mundo.
Luego de que su familia confirmara su partida a través de un emotivo comunicado, en el que destacaron que se encontraba rodeado de sus seres queridos y en paz, grandes referentes del cine de acción utilizaron sus plataformas digitales para rendirle homenaje.
Los famosos que se despidieron
Los mensajes más resonantes provinieron de sus excompañeros de elenco en la película Los Indestructibles 2, estrenada en 2021. Sylvester Stallone, protagonista de Rocky y Rambo, decidió recordarlo compartiendo una fotografía del detrás de escena de aquel rodaje.
En su publicación, destacó los excelentes momentos que compartieron trabajando, lo definió como un auténtico estadounidense en todos los sentidos y envió sus condolencias a la familia, refiriéndose a él como un gran hombre.
Por su parte, Jean-Claude Van Damme acudió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes que retratan diferentes etapas de sus vidas junto a Norris. En su sentido mensaje, el actor belga remarcó que se conocían desde su juventud, confesó su profunda y constante admiración hacia él, y aseguró que su legado jamás será olvidado, enviando también sus oraciones a los allegados del actor.
Finalmente, Dolph Lundgren se sumó a las despedidas publicando una fotografía reciente junto al fallecido artista marcial. Lundgren lo describió como un verdadero campeón y un modelo a seguir desde sus propios inicios en la disciplina y en la pantalla grande, destacando el respeto, la humildad y la fuerza que siempre lo caracterizaron.