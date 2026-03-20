Murió Chuck Norris: estos fueron los famosos que lo despidieron con sentidos posteos en las redes

El actor partió de este mundo sin dar tiempo a la despedida. En redes sociales, diversos compañeros de escena y cercanos, rindieron tributo al actor.

La repentina noticia del fallecimiento de Chuck Norris a los 86 años generó una profunda conmoción en Hollywood y en millones de fanáticos alrededor del mundo.

Luego de que su familia confirmara su partida a través de un emotivo comunicado, en el que destacaron que se encontraba rodeado de sus seres queridos y en paz, grandes referentes del cine de acción utilizaron sus plataformas digitales para rendirle homenaje.

Los famosos que se despidieron norris comunicado El comunicado oficial que confirmó el fallecimiento del actor. IG @chucknorris Los mensajes más resonantes provinieron de sus excompañeros de elenco en la película Los Indestructibles 2, estrenada en 2021. Sylvester Stallone, protagonista de Rocky y Rambo, decidió recordarlo compartiendo una fotografía del detrás de escena de aquel rodaje.

saludo 1 "Rocky" despidiéndose del actor. IG @officialslystallone En su publicación, destacó los excelentes momentos que compartieron trabajando, lo definió como un auténtico estadounidense en todos los sentidos y envió sus condolencias a la familia, refiriéndose a él como un gran hombre.

saludo 2 Jean-Claude Van Damme en redes, apelando a la nostalgia. IG @jcvd Por su parte, Jean-Claude Van Damme acudió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes que retratan diferentes etapas de sus vidas junto a Norris. En su sentido mensaje, el actor belga remarcó que se conocían desde su juventud, confesó su profunda y constante admiración hacia él, y aseguró que su legado jamás será olvidado, enviando también sus oraciones a los allegados del actor.