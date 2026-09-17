Apuestas online: buscan frenar la ludopatía juvenil mientras Kicillof factura con los casinos virtuales

Tras el párate legislativo por la interna peronista , en diputados se reunió por segunda vez en el año la comisión de Juegos de Azar, Lotería y prevención de la Ludopatía . El objetivo del encuentro fue empezar a aunar criterios para que la provincia de Buenos Aires tenga una Ley que regule las apuestas online y actúe contra la Ludopatía adolescente.

El diagnóstico dado por los diputados que participaron este miércoles del encuentro de la comisión del juego y prevención a la Ludopatía , fue realmente alarmante. Los legisladores volcaron sobre la mesa números preocupantes del informe “Apostar no es un Juego”. Donde da cuenta que los adolescentes en dos años desarrollan un consumo problemático de apuestas, a diferencia de los adultos que les toma siete años.

Otro dato preocupante fue el dado a conocer mediante un informe del Ministerio de Salud bonaerense , en el cual se revelo que el 34% de los estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires ya apostó de manera virtual.

“los chicos apuestan dos de cada tres pesos que reciben para el día”, resumió en pocas palabras uno de los diputados graficando la terrible adicción a las apuestas online que enfrentan los adolescentes.

Hasta ahora diputados de diferentes bloques presentaron 22 proyectos de Ley, a los que deben sumarse proyectos de declaraciones y pedidos de informes, para que desde el estado provincial se pueda hacer frente a la ludopatía adolescente , una adicción que está haciendo estragos entre los jóvenes bonaerense.

A razón de verdad la gran mayoría de esos proyectos fueron presentados cuando ludopatía estaba comprendida en la Comisión de Adicciones. Motivo por el cuál la titular de la Comisión de lotería y Ludopatía, la camporista Micaela Olivetto, invitó a al encuentro a los legisladores que presentaron proyectos en ese sentido y no son parte de la Comisión de Juegos de Azar.

Olivetto, en el encuentro fijo el objetivo trazado, afirmando que se van a tener en cuenta todos los proyectos; “Mi propuesta, y espero que podamos llegar a los acuerdos necesarios, es que en octubre le demos media sanción a uno o varios proyectos. Ese es nuestro horizonte”.

Las iniciativas encaradas por los diputados, abarcan un abanico bastante heterogéneo. Van desde el endurecimiento de los controles biométricos para verificar identidades de los apostadores; hasta la prohibición de publicidad orientada a menores. También figuran la desconexión del juego digital en las redes Wi-Fi de las escuelas bonaerenses y la prohibición de tragamonedas con estética infantil.

Por su pare la diputada radical Alejandra Lordén, que fue invitada por haber presentado uno de los primeros proyectos para la lucha contra la ludopatía en adolescentes; busco poner el foco en la contención escolar.

“La escuela tiene un rol fundamental para llegar antes. No podemos actuar solamente cuando la adicción ya está instalada”, defendió la titular del bloque UCR-Unión Cívica Radical; quien pidió a las autoridades de la Comisión de Lotería y Ludopatía que se priorice a los proyectos más antiguos.

Los fantasmas de la gestión Vidal

En la Legislatura bonaerense la factura por las apuestas online no tardaron en pasársela a la administración de Cambiemos. Al ser consultada por MDZ sobre el impuesto que le puso Kicillof a los premios a las apuestas virtuales; la diputada Micaela Olivetto respondió “Muchos legisladores de nuestro espacio en ese momento advirtieron que se iba a permitir un casino en cada casa.- agregando- Hay algunos dirigentes que hoy se rasgan las vestiduras, pero que en su momento acompañaron y aprobaron las apuestas en línea autorizada por María Eugenia Vidal”.

Y ante la repregunta por la contradicción entre salud pública y voracidad fiscal; la diputada de La Cámpora disparo, “Es algo que está contenido en la legislación vigente. No es algo que vaya en contra de lo que nosotros estamos trabajando acá”.

A todo esto, a fin de mes la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Ludopatía citará al titular del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia, Gonzalo Atanasof. Un reclamo opositor para que el titular del juego en la provincia de Buenos Aires rinda cuentas sobre las licencias otorgadas y la fiscalización del mercado.