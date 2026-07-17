Apuestas online en adolescentes: qué pueden hacer los adultos

Mientras los adultos estamos ocupados con nuestras responsabilidades, muchos adolescentes están en plataformas de apuestas online desde sus celulares. En ese mismo momento, al lado nuestro, en nuestra propia casa, en sus habitaciones.

El riesgo ya no está afuera Está al alcance de la mano las 24 hs. Y como adultos es necesario que podamos entender el escenario en el que hoy crecen nuestros hijos, atravesados por la tecnología y el exceso de dopamina, donde el diálogo y la presencia adulta se hacen imprescindibles. Muchos chicos ingresan a las plataformas de apuestas online por curiosidad, como una forma de entretenimiento. La búsqueda de identidad y el sentido de pertenencia, propio de todo adolescente, pueden ser la llave para quedar atrapados en el consumo problemático de las apuestas online. Y con ello el deterioro silencioso de la salud mental.

Ansiedad.

Bajo rendimiento académico.

Alteraciones en el sueño.

Irritabilidad.

Cambio de humor.

Aislamiento y pérdidas de disfrute son algunas de las consecuencias. Como adultos es necesario que podamos entender el escenario en el que hoy crecen nuestros hijos, atravesados por la tecnología y el exceso de dopamina. Archivo. El deterioro silencioso de la salud mental A muchos padres no les parece tan grave que los chicos apuesten unos pesos para divertirse un rato. Es más, muchos adultos comparten el interés por las apuestas o son los intermediarios para que los menores puedan incursionar en este mundo. Es evidente que la falta de información hace que no se tome dimensión del complejo escenario en que quedan atrapados los adolescentes. Así tampoco se pueden advertir señales de alerta que nos ayuden a protegerlos. Para tomar dimensión real de la situación y comprender por qué los adolescentes son el blanco perfecto de este tipo de plataformas, es necesario entender cómo funciona el cerebro adolescente. La corteza prefrontal, que es la encargada de la regulación de los impulsos y de anticipar consecuencias, está en pleno desarrollo. Lo que hace que, naturalmente, por una cuestión evolutiva los chicos no puedan regularse por voluntad propia. Además el cerebro adolescente busca la recompensa inmediata y ahí es donde las plataformas toman ventaja. Están diseñadas para ser irresistibles. Publicidades constantes, acceso gratuito, dinero de regalo para comenzar a apostar. Sistemas de recompensa activados desde el primer clic. Todo pensado para generar una liberación exagerada de dopamina que el cerebro busca repetir una y otra vez.

Pero hay un factor que no es menor, y que es clave para entender este escenario. Se trata de la vulnerabilidad propia de la adolescencia. La inestabilidad emocional, la necesidad de tener un grupo de pertenencia, el deseo de sentirse valorado y reconocido por los pares. Todo esto se encuentra a flor de piel. Con una intensidad que los adultos a veces olvidamos o subestimamos, como si nunca hubiéramos estado ahí. Las plataformas de apuestas online lo saben con claridad y ofrecen algo que responde a esas necesidades. La ilusión de saber. Ser el que sabe de probabilidades, el que gana, el que arriesga, el que va por más. Esta necesidad adolescente de demostrar competencia y construir identidad puede ser un factor que condicione el sostenimiento de la conducta de manera compulsiva. Ya deja de ser un juego de entretenimiento porque lo que se busca es seguir siendo ese alguien.

La falta de información hace que no se tome dimensión del complejo escenario en que quedan atrapados los adolescentes. Archivo. Todas estas piezas forman parte de un escenario complejo que toda familia debe conocer para poder prevenir. Y el mejor camino para hacerlo es a través del diálogo, la presencia y el acompañamiento. No se trata de prohibiciones sino de entender que el mundo de las apuestas online no es un juego. Y el vínculo de confianza es la mejor protección.