Fraude en tiempo real: por qué la prevención tiene que ser instantánea

La transformación digital del sistema financiero en América Latina avanza a una velocidad inédita. Cada día millones de personas realizan pagos, transfieren dinero, solicitan créditos o compran productos desde sus dispositivos móviles en cuestión de segundos. Esta evolución impulsó la inclusión financiera, amplió el acceso a servicios y mejoró la experiencia de los usuarios. Sin embargo, también cambió radicalmente la naturaleza del fraude.

Durante años, la prevención se basó en una lógica relativamente simple: identificar comportamientos sospechosos y actuar una vez detectado el problema. Hoy ese modelo resulta insuficiente. Cuando una transacción se completa en segundos, reaccionar después significa llegar tarde. El fraude moderno ya no consiste en adivinar contraseñas o números de tarjetas. Los ciberdelincuentes operan con identidades reales, credenciales legítimas y datos obtenidos a escala industrial mediante malware, infostealers y otras herramientas cada vez más sofisticadas. En muchos casos, las transacciones fraudulentas parecen completamente legítimas. Uno de los ejemplos más preocupantes es el crecimiento de ataques como el NFC Relay, una modalidad que permite utilizar en tiempo real la tarjeta física de una víctima desde otra ubicación. A través de malware especializado, los delincuentes logran ejecutar operaciones técnicamente válidas que superan muchos de los controles tradicionales.

Durante años, la prevención se basó en una lógica relativamente simple: identificar comportamientos sospechosos y actuar una vez detectado el problema. Archivo. El fraude moderno ya no consiste en adivinar contraseñas Esta sofisticación obliga a replantear la forma en que entendemos la prevención del fraude. El gran desafío actual ya no es solamente detectar operaciones fraudulentas. Es diferenciar correctamente a un atacante de un cliente legítimo. Y aquí aparece un problema muchas veces subestimado: los falsos positivos. Un estudio de Koin aponta que más de 50% de los compradores rechazados son legítimos. Cuando una empresa rechaza por error una transacción genuina, no sólo pierde una venta. También deteriora la experiencia del cliente, afecta la confianza y genera pérdidas económicas directas. En muchos casos, el impacto financiero acumulado de estos rechazos erróneos termina siendo mayor que el fraude efectivamente no detectado. Durante años, gran parte de la industria aceptó como inevitable esta lógica de castigar al cliente bueno para protegerse del malo. Sin embargo, en un contexto de alta competencia digital, esa estrategia ya no es sostenible. La nueva generación antifraude protegr el negocio sin generar fricción innecesaria.

Para lograrlo, es necesario abandonar los enfoques exclusivamente reactivos. Los modelos basados en contracargos o revisiones posteriores suelen actuar entre 30 y 90 días después de producida la operación, cuando el daño económico ya ocurrió. La respuesta está en la capacidad de tomar decisiones en tiempo real. Hoy, los agentes de inteligencia artificial y los modelos de machine learning permiten analizar miles de variables simultáneamente y evaluar el riesgo de una transacción en menos de 100 milisegundos. Ya no se trata solamente de revisar datos declarados. Los sistemas incorporan señales de comportamiento, historial transaccional, dispositivos utilizados, ubicación, patrones de navegación y múltiples indicadores contextuales que permiten construir una visión mucho más precisa del riesgo. La diferencia es sustancial: en lugar de analizar eventos aislados, los modelos interpretan comportamientos. Esta capacidad resulta especialmente importante porque el fraude no ocurre únicamente en el momento del pago. De hecho, el 70% del fraude ocurre fuera del checkout: durante la creación de cuentas, los procesos de autenticación, la navegación dentro de una plataforma o incluso en las etapas posteriores a la compra. Limitar la protección únicamente a la transacción monetaria implica observar sólo una parte del problema. Por eso, las estrategias más avanzadas trabajan sobre todo el recorrido digital del usuario.

Los ciberdelincuentes operan con identidades reales Otro aspecto fundamental es el aprovechamiento inteligente de los datos. La tecnología por sí sola se vuelve rápidamente un commodity. El verdadero diferencial está en la capacidad de construir redes de conocimiento que permitan identificar patrones de riesgo compartidos entre distintos comercios y ecosistemas digitales. Cuando un dispositivo o una identidad presenta señales de fraude en una plataforma, esa información puede fortalecer la protección del resto de la red. Del mismo modo, cuando un usuario demuestra comportamientos consistentes y confiables, la experiencia puede agilizarse, reduciendo fricciones innecesarias y mejorando las tasas de aprobación. Durante mucho tiempo las operaciones de fraude fueron vistas como un mecanismo defensivo destinado exclusivamente a evitar pérdidas. Hoy se está convirtiendo en una herramienta estratégica para proteger ingresos, mejorar la experiencia de los usuarios y habilitar el crecimiento de los negocios digitales.