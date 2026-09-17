Presupuesto 2027: Yacobitti le reclamó al Gobierno la caída en el financiamiento universitario

El debate por el Presupuesto 2027 sumó su primer cruce fuerte en materia universitaria. Emiliano Yacobitti, exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, difundió en sus redes un análisis del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo.

El argumento de fondo es que un presupuesto no es una planilla sino una declaración de prioridades. "Establece prioridades, expresa qué país queremos construir hoy y qué oportunidades tendrán las futuras generaciones", planteó, para reclamar un debate que calificó de serio y responsable.

Según el Yacobitti, el proyecto asigna a las universidades nacionales 7,5 billones de pesos para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional había estimado en 11 billones lo necesario para sostener un funcionamiento adecuado. La diferencia equivale a un 32%.

Medido contra el tamaño de la economía, el financiamiento universitario quedaría en el 0,53% del PBI, un nivel que Yacobitti ubica por debajo del que rigió durante buena parte de las últimas dos décadas.

A eso le suma un señalamiento de orden legal: sostiene que el proyecto no prevé fondos para dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario ni a las obligaciones que surgen de medidas cautelares ratificadas por la Corte y actualmente vigentes. Sobre ese punto reclamó una definición judicial de fondo.

Sobre el Presupuesto 2027: ¿cuánto le importa al Gobierno la universidad pública? El presupuesto establece prioridades, expresa qué país queremos construir hoy y qué oportunidades tendrán las futuras generaciones. Por eso, merece un debate serio y responsable. Comparto…

Salarios, funcionamiento y becas

El resto del hilo desagrega el impacto por área. En materia salarial, el diputado afirma que los ingresos permanecerían un 30,5% por debajo del nivel de diciembre de 2023. Los gastos de funcionamiento caerían casi un 8% frente a 2026 y alrededor de un 50% respecto de 2023.

La partida de infraestructura y equipamiento es la más golpeada según su relevamiento: una reducción del 50% contra 2026 y del 92% contra 2023. Ciencia y técnica caería un 7% interanual y un 85% en la comparación con 2023. Las becas estudiantiles acumularían un retroceso del 70% desde ese mismo año.

El único rubro donde marca una situación menos severa es el de los gastos operativos de los hospitales universitarios de la UBA, cuya caída describe como menor en relación con el resto.