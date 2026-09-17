Presupuesto 2027: la motosierra fina de Federico Sturzenegger avanza sobre lugares clave

Una vez más, el Gobierno de Javier Milei aprovechó un nuevo proyecto de ley de presupuesto para dejar en claro que el equilibrio fiscal no se negocia y que el ajuste es uno de los pilares fundamentales . El Presupuesto 2027 avanza con recortes en términos reales en áreas clave que el Gobierno, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , quiso eliminar o recortar en distintos momentos de la gestión.

Esta motosierra fina pasa por ejemplo por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) la agencia encargada de diseñar, ejecutar y administrar los proyectos y las políticas en materia espacial con fines pacíficos en el territorio nacional. Al analizar los fondos destinados a la CONAE en 2026- que el propio Gobierno de Javier Milei informó en las planillas anexas del Presupuesto 2027 y lo comparamos con los recursos que prevén destinar, según se indica en el mismo proyecto-, vemos una caída del 30,1% . Esta cifra es en términos reales, contemplando la inflación interanual de agosto 2026 de 33,5% , la última que informó el Indec.

El gasto pasa de $207.968 a $194.169 millones , lo que representa un 0,098% del presupuesto total previsto para 2027 .

Otro de los organismos públicos por dónde pasa la motosierra fina del Gobierno es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , el organismo que investiga y transfiere tecnología al sector agropecuario en todo el país, con sus centros de investigación clave para el desarrollo del sector. Aquí se observa una caída del 34,4%, en términos reales . El gasto pasa de $360.124 a $315.538 millones .

El INTI , que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial , cumple un rol de asistencia técnica e investigación aplicada que certifica y desarrolla tecnología para la industria nacional. En su caso, tiene una caída de 33,5% : pasa de $91.070 a $86.358 millones , un 0,043% de todo el presupuesto.

También aparece la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un ente clave en el desarrollo de la tecnología nuclear argentina, con injerencia en la generación de energía, la medicina nuclear. Acá se ve una caída del 24,9%, en términos reales, entre 2026 y lo proyectado para 2027, según el propio Gobierno. Se pasa de los $297.784 de 2026 a $298.526 millones, una suba casi nula en pesos, apenas 0,2% que queda muy lejos de completar el impacto inflacionario del último año.

La ciencia quedó en la mira de la motosierra

El caso más resonante, sin embargo, es el del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el principal organismo de ciencia y tecnología del país, del que dependen miles de investigadores y becarios en todas las disciplinas. Acá la caída del 16,9% en términos reales. Se pasa de un monto de $743.681 a $824.539 millones.

La motosierra fina no esquiva ni siquiera a organismos vinculados a los derechos humanos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la institución clave en la identificación de nietos apropiados durante la última dictadura militar a través de análisis genéticos. La caída en términos reales es del 16,9%: se pasa de $3.966 a $4.402 millones, lo que representa apenas un 0,002% del presupuesto total previsto para 2027.

La lista sigue con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el encargado de fiscalizar los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de cargas en todo el país. En este caso, el recorte en término reales es del 20,8%. El gasto pasa de $56.227 a $59.470 millones, un 0,030% del presupuesto total previsto para 2027.

La motosierra fina también llega a la cultura

El ajuste también golpea a la cultura. El Teatro Nacional Cervantes, el único teatro nacional del país y uno de los principales referentes de las artes escénicas, no queda afuera de la motosierra fina. Acá el recorte es del 12,1%. Algo similar ocurre con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la principal biblioteca pública del país y la encargada de custodiar el patrimonio bibliográfico y documental argentino. Esta sufre un ajuste del 12,3%. Y el gasto pasa de $33.899 a $39.687 millones, un 0,020% del presupuesto de 2027.

El Gobierno ya intentó avanzar con varios de estos organismos. En el proyecto de Ley Bases, el oficialismo pidió explícitamente la intervención por un año de la CONAE, la CNEA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero finalmente el texto que se aprobó no incluyó a estos organismos. Ahora, la Casa Rosada eligió la motosierra fina para terminar de recortar los fondos de estos organismos.