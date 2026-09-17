Base naval integrada, presupuesto e inversiones: charla abierta entre Santilli y el gobernador de Tierra del Fuego

Gustavo Melella mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete y calificó la reunión como “realmente positiva”.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Casa Rosada, en el marco de la ronda de encuentros que el Gobierno nacional mantiene con gobernadores. La agenda de estas reuniones está vinculada con el Presupuesto 2027 y otros proyectos que la administración de Javier Milei busca impulsar en el Congreso.

Después del encuentro, Melella calificó la reunión como positiva y destacó el vínculo que mantiene con el funcionario nacional: "Fue bien la reunión, algo muy cordial. Tenemos buena relación y yo siempre le destaco el diálogo que mantiene con todos los gobernadores".

El mandatario fueguino aseguró que durante la conversación se trataron distintos temas vinculados con la situación de la provincia: "Fue realmente positiva, charlamos cuestiones que tienen que ver con la provincia, la base naval integrada, el tema soberanía, el polo logístico antártico, el puerto de Ushuaia que estamos con el tema de intervención".

Melella, el gobernador de Tierra del Fuego Melella pidió acompañamiento para las inversiones Uno de los puntos que planteó el gobernador estuvo relacionado con la necesidad de recuperar puestos de trabajo y sostener las inversiones en Tierra del Fuego: "Hablamos también de inversiones; necesitamos recuperar el empleo que se ha perdido".

“Nosotros pedimos que nos sigan acompañando en las inversiones. Como en todas las provincias, bajó la recaudación propia, la industria está muy lastimada; hemos perdido más del 45% del empleo y esos son menos recursos", añadió. La situación de la actividad industrial y los recursos provinciales ya formaba parte de la agenda que el gobernador había planteado en anteriores encuentros con funcionarios nacionales.