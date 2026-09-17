Misiones baja del 39% al 30% el límite para descontar créditos de los sueldos estatales

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , firmó el decreto por el cual se oficializó la reducción del 39% al 30% del límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes de estatales y jubilados misioneros que hayan accedido a créditos.

El decreto también establece límites para las tasas y el costo financiero de las operaciones que administra el Centro Único de Administración de Descuentos (Cuad) .

El artículo 1 establece que "se sustituye el límite del 39% […] por el 30% del haber mensual neto del agente, una vez deducidos los conceptos de descuentos de carácter obligatorio", para las deudas o prestaciones asumidas voluntariamente mediante códigos de descuento.

El gobernador Hugo Passalacqua vinculó la medida con el nivel de endeudamiento de quienes recurren al financiamiento. "El máximo que se puede descontar del sueldo por préstamos y otras deudas baja del 39% al 30%", confirmó Passalacqua.

La nueva normativa también fija un límite para el Costo Financiero Total de los créditos otorgados mediante códigos de descuento.

Límites para tasas y costos financieros

El nuevo esquema alcanza a agentes estatales activos y pasivos incluidos en el Cuad, siempre que las cuotas se cobren mediante códigos de descuento. También establece límites para las mutuales, préstamos y financiaciones.

Por su parte, los municipios deberán adherirse al decreto para que esta medida alcance a los empleados municipales.

Desde la entrada en vigencia del decreto, la Tasa Nominal Anual (TNA) de estos créditos no podrá superar el promedio mensual de los préstamos personales publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para cada operación, las entidades deberán utilizar como referencia el último promedio mensual disponible.

El Costo Financiero Total (CFT), expresado como TNA, no podrá superar en más de un 40% la TNA máxima de referencia. El cálculo deberá incluir intereses, impuestos, comisiones, seguros, gastos administrativos y cualquier otro cargo relacionado con la operación. Además, las entidades no podrán exigir sumas, comisiones, seguros o gastos que no hayan sido informados e incorporados previamente al CFT.

Las entidades deberán informar al Cuad las condiciones de los créditos vigentes y las aplicadas durante el mes anterior. Imagen: La Brújula 24.

Qué información deberán brindar las entidades

Antes de otorgar un préstamo o financiación, las entidades deberán informar cuánto dinero recibirá efectivamente el agente, la cantidad y el valor de las cuotas, las tasas, el CFT, las comisiones, los seguros, los gastos administrativos y el monto total a devolver.

También deberán presentar ante el Cuad, durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, información sobre las tasas, costos y condiciones vigentes para los créditos que ofrecerán durante ese período. A su vez, tendrán que informar las condiciones aplicadas durante el mes anterior.

La información tendrá carácter de declaración jurada y las entidades deberán presentar documentación respaldatoria cuando el Cuad la solicite. El decreto establece que, ante incumplimientos de las condiciones, obligaciones o límites previstos, el organismo podrá disponer, previa intimación y verificación, la suspensión del código de descuento.