El Senado convirtió en ley el régimen de Inocencia Fiscal II y aprobó biocombustible

Bullrich defendió Inocencia Fiscal II

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respaldó el proyecto durante el debate en el Senado y sostuvo que la iniciativa busca modificar la relación entre los ciudadanos y el sistema tributario. "Estamos dando un paso importante para ser una Argentina simple y previsible", afirmó.

"Las familias van a poder usar sus dólares, con libertad total para poder usarlos" aseguró y cuestionó el rol que, según planteó, tuvo históricamente el Estado sobre los ahorros: "El enemigo más grande de los ciudadanos ha sido el Estado, que les ha expropiado el dinero".

Durante su exposición, la senadora sostuvo que el sistema tributario suele establecer mayores exigencias para quienes cumplen con sus obligaciones. "En Argentina estamos acostumbrados a la excepción, por los que hacen las cosas mal, los que hacen las cosas bien tienen que sobrecumplir", afirmó y explicó que este proyecto: "Es la ley de la buena fe para el que cumple".