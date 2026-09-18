Al ritmo de Lali, Patricia Bullrich subió un video enigmático en medio de la interna: "No voy a cambiar por mucho que ladren"

Se la ve en su despacho y abriendo su conocida Tablet. Abre You Tube y pone un tema de Lali Espósito , una cantante que odia el presidente Javier Milei . Se trata de la canción “No me importa”, la cual se la vio tararear, junto a sus colaboradores.

Se trata de una letra muy sugestiva y enigmática, en medio de fuertes críticas dentro del Gobierno por sus fuertes críticas a los recortes previstos en el área, en otra señal de autonomía política.

“No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Sé que quisieran poder controlarme, hice todo lo que quería hacer”, dice el comienzo del tema que disfrutó la exministra, de acuerdo a lo que se ve el video.

“Soy todo lo que quiero ser de grande, y que nada sea como era ayer. No voy a cambiar por mucho que ladren”, se escucha en este fragmento del track y agrega: “Sé que todos los peros tienen un por qué. Cuando desespero sé que estamos bien, bien. Nunca fui lo que querían de mí y no me importa”.

“Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra”, apunta el tema de Lali, que añade: “Y las cosas que me puedan decir ya no me importan. Hey, oh, acelero y voy cuando quieran saben dónde estoy”, es el final del tema que se escucha en un video curioso de la senadora.

Qué dijo Bullrich sobre los recortes en discapacidad

La legisladora manifestó que aseguró este jueves que los cambios en discapacidad, incluidos en el Presupuesto 2027, “no fueron discutidos” en la mesa política del Gobierno y afirmó estar “sorprendida”.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz, y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad, que no eran conocidos”, enfatizó Bullrich, con relación a las reformas propuestas en el sector que generaron un fuerte cuestionamiento de la oposición.

“No nos enteramos, es la verdad. Sabés que yo digo la verdad. Y eso es un tema, porque, digamos, cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, no se entera las cosas que van exactamente cómo van a venir. Eso genera que uno llega al Congreso y te dicen, nos estás engañando”, cuestionó, en diálogo con Radio Rivadavia.

“No, yo no sabía, o quedás como un tonto o quedás como los que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, planteó Bullrich.

Por la tarde, redobló la apuesta. "A mí no me tomen de tonta", advirtió la senadora por la falta de información sobre el proyecto, que tildó como una "bomba atómica". "Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta' si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta", se sinceró.

Cuáles son los cambios en discapacidad en el Presupuesto 2027

El Gobierno busca desregular al sector de la discapacidad Alf Ponce Mercado / MDZ

En el presupuesto el Gobierno fijó una serie de cambios en el régimen de discapacidad que modifican el sistema de pensiones, el esquema de prestaciones y la forma en que se determinan los aranceles que reciben los prestadores. Las modificaciones están concentradas principalmente entre los artículos 36 y 41 de la iniciativa y afectan disposiciones de las leyes 24.901 y 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Uno de los principales cambios está en las pensiones no contributivas. El artículo 36 reemplaza el esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y vuelve a denominarla Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, el artículo 37 establece que el beneficio será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, es decir, también alcanzaría a quienes estén registrados como monotributistas. De esta manera, se elimina la posibilidad actualmente contemplada de mantener la pensión cuando existe un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

El otro cambio central está en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El artículo 39 modifica la Ley 24.901 y determina que el nomenclador dejará de incluir “valores universales”. En el esquema vigente, existe un arancel común para las prestaciones que deben cubrir el Estado, las obras sociales, las prepagas y otros financiadores. Con la nueva redacción, cada ente obligado determinaría los valores en su relación con los prestadores. Para las prestaciones a cargo del Estado nacional, los aranceles serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad; si esa actualización no se realiza en término, se tomaría como referencia el IPC del INDEC. También se elimina el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria.

El proyecto también modifica el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793. En particular, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14. Entre otras cuestiones, esto elimina la definición y el esquema de protección incorporados por la emergencia, deja sin efecto la disposición que garantizaba la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas y elimina el mecanismo de traspaso automático de quienes ya tenían una pensión al nuevo régimen de protección social. También desaparece el artículo que había incorporado a la Ley 24.901 el principio de igualdad de aranceles y su mecanismo de actualización.

En materia presupuestaria, el proyecto prevé para 2027 $6,094 billones para el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios. El financiamiento de las medidas vinculadas con la emergencia quedaría atado a partidas específicas del Ministerio de Salud y, si resultaran insuficientes, el Ejecutivo podría realizar compensaciones presupuestarias con créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a Salud y Seguridad Social.

El proyecto generó un fuerte descontento de bloques opositores porque se venía trabajando en un proyecto alternativo que contemplaba la continuidad de la emergencia en discapacidad, con principios de entendimiento entre los libertarios y los bloques opositores.