Patricia Bullrich celebró la revocación que habilita la Ley Penal Juvenil: "El que las hace, las tiene que pagar"

Lo que dijeron los políticos sobre el nuevo escenario para los adolescentes de 14 años que cometan delitos tras volver para atrás el fallo de la jueza Marta Elba Pascual.

La Justicia bonaerense modificó el escenario del régimen penal juvenil después de que la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocara la cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación de la nueva normativa. La resolución dejó sin efecto la medida de la jueza Marta Elba Pascual y abrió una nueva discusión política alrededor de la edad de imputabilidad.

La Cámara consideró que la magistrada incurrió en una intromisión en las facultades de otro poder del Estado al frenar de manera general una ley sancionada por el Congreso. El tribunal también sostuvo que una cautelar no puede suspender una norma completa a partir de supuestos abstractos, sin acreditar un perjuicio concreto y actual sobre un adolescente determinado.

Patricia Bullrich celebró la decisión de la Cámara y cuestionó el accionar de la magistrada. La ministra de Seguridad sostuvo que, frente a los problemas de seguridad de la Provincia, la Justicia debe hacer justicia y remarcó que quienes cometen delitos deben afrontar las consecuencias de sus actos.

Patricia Bullrich X X Carolina Píparo también respaldó el fallo y apuntó contra Pascual. La diputada escribió “Excelente” en respuesta a la publicación de Bullrich y reclamó que la jueza sea apartada de la Justicia junto con quienes "protejan a delincuentes". Píparo también cuestionó a los magistrados que, desde su perspectiva, actúan en favor de quienes cometen delitos en territorio bonaerense. La dirigente reclamó el fin de lo que definió como jueces cómplices de la inseguridad.

Carolina Piparo X X Usina de Justicia, por su parte, celebró la resolución de la Cámara. La asociación había presentado una denuncia por abuso de autoridad contra Pascual y su abogado, Fernando Soto, calificó el fallo como “la victoria de la gente”. Soto también cuestionó el accionar de la jueza y sostuvo que la magistrada se encontraba desconectada de la realidad. El abogado recordó que la denuncia contra Pascual incluyó un pedido de juicio político.