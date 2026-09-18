Milei salió a hablar de Lali tras el video de Bullrich y sorprendió con una frase sobre la cantante

El Presidente respondió a una periodista que le preguntó por el posteo de la senadora y contó qué hizo después de la polémica.

Javier Milei se metió otra vez en el mundo "Lali Esposito", en este caso tras la polémica que generó el video de Patricia Bullrich con una canción de la artista, aunque esta vez lo hizo a través de una conversación privada que luego tomó estado público. El Presidente respondió un mensaje de una periodista que le consultó por la publicación de la senadora. “¿Cuál sería el problema de que la escuche? Para mí no sería ningún problema”, le respondió el Presidente.

La periodista contó en Puro Show que decidió escribirle a Milei para conocer su opinión sobre el video que Bullrich publicó en redes sociales. La consulta apuntó directamente a la elección de una canción de Lali por parte de la titular del bloque libertario en el Senado.

Milei Twitter El Trece El reposteo de Milei El Presidente también cuestionó la idea de llevar la discusión política al terreno artístico. Milei sostuvo que “politizar el arte” le parece una “tontería mayúscula” y sumó un dato sobre su propia relación con las canciones de la cantante: “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, fue la frase que la periodista leyó al aire al contar el intercambio que mantuvo con el mandatario. En este marco, Milei reposteó en la red social X el recorte donde se comparte la información.