Javier Milei se mostró con la militancia en Bahía Blanca y posó junto a Diego Santilli como posible candidato a gobernador

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un encuentro con dirigentes y militantes La Libertad Avanza en Bahía Blanca , acompañado por Karina Milei ; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Los cientos de seguidores se agolparon en el hotel donde se hospedó el mandatario, quien visitó dos industrias locales. El jefe de Estado salió del establecimiento junto al "Colo", quien será su candidato a gobernador bonaerense, y se mostró afectivo con quienes tenía cerca del auto oficial que lo llevó al aeropuerto.

"Durante la reunión se destacó el trabajo de quienes sostienen y hacen crecer el espacio en cada localidad bonaerense. También se reafirmó el objetivo de consolidar la organización partidaria en toda la provincia, lograr la reelección de Javier Milei y fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en la mayor cantidad de distritos en las elecciones de 2027", señalaron desde la organización.

Milei visitó Bahía Blanca para recorrer las instalaciones de Compañía Mega, un consorcio integrado por YPF, Dow y Petrobras, que proyecta una inversión de US$365 millones para ampliar su complejo de procesamiento de gas. La iniciativa contempla, además, la creación de 800 puestos de trabajo y se encuentra alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La comitiva también se trasladó a la planta de Louis Dreyfus Company, donde el grupo agroindustrial anunció una inversión de US$400 millones para construir una planta de procesamiento de girasol y soja. De esta manera, el Gobierno buscó destacar los proyectos privados vinculados con la expansión industrial y energética de la ciudad, en una recorrida que tuvo como eje los beneficios del régimen de incentivos impulsado por la administración libertaria.

Por su parte, Karina Milei encabezará este sábado un acto libertario en San Pedro, como parte de la estrategia de armado político del espacio en la provincia La jornada comenzará a las 9.30 con la inauguración de un local partidario, mientras que a las 10.30 está prevista una conferencia de prensa con medios locales. La secretaria general de la Presidencia estará acompañada por Sebastián Pareja, legisladores provinciales y referentes territoriales.

Luego, la actividad continuará en el salón La Rueda, donde se desarrollará un encuentro con militantes y coordinadores de la segunda sección electoral bonaerense. También participarán 26 concejales de 15 municipios, entre ellos representantes de Zárate, Pergamino y San Nicolás, además de la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado.

En tanto, el presidente regresa a Buenos Aires y prevé sostener su agenda durante el fin de semana en la Quinta de Olivos, donde desplazó a todo el personal civil y todo su funcionamiento fue absorbido por Casa Militar.