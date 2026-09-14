Javier Milei rearma la agenda legislativa con la tropa de LLA y viaja a Bahía Blanca por un proyecto clave del RIGI

El presidente encabezará una reunión con senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada para reactivar la agenda legislativa.

El Poder Ejecutivo nacional inicia una semana de intensa actividad política, económica y legislativa. Tras la habitual reunión de Gabinete matutina, el presidente Javier Milei recibirá a las 15 en la Casa Rosada a los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de coordinar las prioridades parlamentarias para los próximos meses.

El martes la actividad comenzará a las 11 con la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y continuará a las 13 con una nueva reunión de la Mesa Política oficialista para delinear las acciones estratégicas de la segunda quincena del mes.

Reforma electoral y la visita al proyecto del RIGI En el plano parlamentario, la tarde del martes será clave: la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados llevará a cabo una reunión informativa sobre el proyecto de Reforma Electoral impulsado por el Gobierno.

Con esta iniciativa, el oficialismo busca modificar de forma estructural las reglas del sistema político con la mirada puesta en los comicios presidenciales de 2027.