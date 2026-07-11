"No somos solo dulce de leche y birome": Michel salió con los tapones de punta contra el modelo económico de Milei

El diputado nacional por Entre Ríos cuestionó el programa económico del Gobierno y afirmó que el crecimiento de sectores como la energía, la minería y el agro no alcanza para generar empleo formal.

Guillermo Michel lanzó una dura crítica contra el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y desvió el foco de los números de la economía. El diputado nacional por Entre Ríos sostuvo que el programa oficial implica una transformación más profunda y cuestionó el lugar que ocupan algunos sectores productivos dentro de la estrategia económica.

El dirigente afirmó que actividades como el petróleo, el gas, la minería y la agroindustria tienen capacidad para generar dólares, pero no alcanzan para generar puestos de trabajo de calidad. “Estamos viendo algo que no ocurría desde el período 1991-1994: crece el PBI, pero cae el empleo, especialmente el empleo formal”, señaló el diputado.

En ese marco puso el foco en la situación de sectores como la industria, el comercio y la construcción como fuente de trabajo para las provincias. “Querer ridiculizarnos con esto de ‘la aduana de los bueyes’ es una falta de respeto a todos los argentinos y argentinas que trabajan todos los días”, expresó Michel al cuestionar las críticas sobre la capacidad productiva del país. Para el diputado, ese tipo de mensajes minimiza el esfuerzo de quienes participan en distintos sectores económicos.

Guillermo Michel apuntó contra el Super RIGI Prensa Guillermo Michel El dirigente también trasladó esa discusión al caso de Entre Ríos y destacó el impacto de las exportaciones provinciales sobre la generación de empleo. Michel remarcó que la producción entrerriana es inclusiva en cuanto a actividades y cuestionó la idea de reducir la identidad económica del país a unos pocos productos tradicionales. “Las exportaciones entrerrianas generan empleo en la provincia. No somos solo dulce de leche y birome”, afirmó el diputado nacional.

Michel sostuvo que el Gobierno busca avanzar hacia un esquema económico basado principalmente en sectores primarios y cuestionó las consecuencias que, según su visión, tendría ese camino. El legislador afirmó que ese modelo puede afectar a la clase trabajadora y a las actividades productivas que generan empleo formal en distintas regiones. “Quieren terminar con la clase media, con la industria que genera puestos de trabajo y limitar el desarrollo del país”, sostuvo el diputado.