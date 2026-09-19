Indignación en el PRO con Kicillof por obras en Zárate que el municipio financió y la provincia se adjudico

Referentes provinciales del PRO y el intendente de Zárate , Marcelo Matzkin , descargaron su bronca contra la gestión Kicillof y autoridades del peronismo zarateños por atribuirse como propias obras de pavimentación. El jefe comunal amarillo, en redes sociales, puso blanco sobre negro aclarando que la obra fue licitada, contratada y pagada con fondos coparticipables del municipio.

En años preelectorales donde afloran políticos caminando la provincia de Buenos Aires en modo candidato es muy común sacarse fotos y grabar videos para redes sociales adjudicándose obras que les son ajenas. Y eso fue lo que paso en Zarate , con Gabriel Katopodis el ministro que camina la provincia de Buenos Aires con “el traje de sucesor” de Kicillof .

Durante una recorrida por el municipio de la Segunda Sección Electoral; el ministro de obras públicas bonaerenses junto a un puñado de militantes celebró como propias las obras de pavimentación en el populoso barrio “Juana María”. Algo que el intendente de Zarate , Marcelo Matzkin no estaba dispuesto a dejar pasar.

Por redes sociales el jefe comunal zarateño descargó su indignación sin filtro, exponiendo lo que considera un intento manifiesto de "adueñarse" de gestiones locales. Con capturas de pantalla y el pliego oficial de obra en mano, Marcelo Matzkin dejó al descubierto la maniobra por la cual el ministro de Kicillof pretendía apropiarse de una obra financiada con fondos del municipio .

"En serio van a hacer política así", disparó Matzkin en su cuenta de Instagram. El jefe comunal, afirmó que la obra en el barrio “Juana María” no surgió de un arrebato de generosidad de la gobernación y menos del ministro bonaerense. Sino de una ley provincial gestionada originalmente por el exdiputado Matías Ranzini, hoy en el directorio del BAPRO por la oposición, para asignar fondos específicos al distrito.

El punto central de la indignación del intendente y de dirigentes bonaerenses del PRO, radica en que si bien el origen de la partida es una Ley votada en la Legislatura provincial que otorga fondos coparticipables a los municipios; tanto el proceso operativo como la licitación, adjudicación y los pagos salen directamente de las arcas de la administración comunal.

El peronismo en Zárate intenta adueñarse de obras y fondos que fueron gestionados por el intendente Marcelo Matzkin. Acá te lo explico:



El año pasado terminé mi labor como diputado, como jefe de la oposición en la Legislatura. La última Ley que votamos fue un endeudamiento para… pic.twitter.com/T3LyPP69jT — Matias Ranzini (@MatiRanzini) September 17, 2026

"Primero, esa obra la licita el municipio con fondos que provienen de Ley provincial gestionado por Matías Ranzini durante su mandato como diputado provincial. Son fondos ya asignados a Zárate. La que contrata es la municipalidad y la que paga es la municipalidad", remarcó el intendente, adjuntando el enlace al portal de compras públicas locales para disipar dudas.

Para rematar el cuadro, Matzkin liquidó la repentina preocupación de los referentes provinciales del peronismo por el barrio: "Nadie de Provincia ni Matilla se acordó de Juana María para hacer esa obra. Esas cuadras las elegimos nosotros, en persona para reparar el desastre que hicieron con el asfalto electoral", arremetiendo irónicamente contra los referentes del peronismo local alineados con el kicillofismo.

Es de destacar que Leandro Matilla, mencionado por Marcelo Matzkin, es el titular del Concejo Deliberante y presidente del PJ de Zarate. Además, fue el organizador de un acto propalestina, embanderando el Concejo Deliberante local con banderas palestinas para homenajear al embajador Palestino en Argentina, Riyad Alhalabi. Durante el acto, Matilla se embanderó con una Kufiya – el tradicional pañuelo palestino- en su cuello.

Las facturas del intendente de Zárate a sus predecesores peronistas

La disputa por la obra de pavimento va más allá de un simple cartel de obra; destapa la herencia recibida en Zárate. Marcelo Matzkin no dudó en encuadrar el episodio como una típica maniobra del peronismo para esconder la degradación urbana que dejó la gestión anterior tras más de una década manejando el municipio.

En diálogo con MDZ, el intendente de Zárate afirmo “Nosotros no vamos a aceptar las mezquindades políticas bajo ninguna condición. Esto ocurrió históricamente y sigue pasando. Desde que asumimos el municipio siempre informamos con la verdad a todos los zarateños”.

“Siempre informamos públicamente todos los proyectos y las obras planificadas para el distrito y la procedencia de los fondos”, enfatizó Matzkin poniendo en valor el esquema de “datos abiertos” con el que busca contrarrestar las campañas relámpago del peronismo en el distrito.

Y agregó “Nuestro compromiso es con los vecinos de Zárate, quienes saben todo el esfuerzo que estamos realizando y la transparencia en la gestión que venimos desplegando”.

Por otra parte, destacó el cambio de época en Zárate y cargando contra las gestiones peronistas que gobernaron el municipio disparó, “El peronismo nos gobernó en la ciudad durante años. Ahora lo hace el PRO porque es lo que eligió democráticamente la gente y lo hacemos con hechos, obras y más seguridad y prevención”.

La acusación del intendente amarillo al peronismo de ejecutar "asfalto electoral" apunta a la práctica de asfaltar calles con capas de asfalto de baja calidad a días de las elecciones; por lo que a los pocos meses las calles que intervenidas terminan destruidas.

Un llamado y una advertencia

El alcalde remató con una advertencia sin anestesia para el peronismo zarateño, “Que no nos tome el pelo la gente que gobernó el distrito durante años y lo dejó en el estado que lo hizo”.

Por otra parte, en un posteo reciente, Marcelo Matzkin informó que mantuvo un contacto telefónico con el ministro de obras públicas bonaerense, “Hoy me comuniqué con el ministro Katopodis y hemos acordado terminar en conjunto la obra de conexión no finalizada en Villa Fox. Como ya lo he dicho, sino es en conjunto lo haremos solos.- agregando- Primero el vecino después todo lo demás.”

Hoy me comuniqué con el ministro Katopodis y en los términos del dec 310/26 que emití la semana pasada hemos acordado terminar en conjunto la obra de conexión no finalizada en Villa Fox. Como ya lo he dicho, sino es en conjunto lo haremos solos. Primero el vecino después todo lo… — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) September 18, 2026

Para finalizar el posteo con una advertencia “Igual ya van a aparecer los “articuladores” de último momento diciendo que gestionaron la obra, que se olvidaron de terminar por 3años. Aprovecho para avisarles que el Hospital en Lima lo hace el municipio con las tasas que paga NUCLEOELÉCTRICA. Capaz que mañana va y dice que lo gestionó EL CANDIDATO.” Remato el intendente del PRO.