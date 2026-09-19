Presupuesto 2027: las 10 obras públicas más grandes que proyecta el Gobierno

El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 un programa de obras públicas que contempla una inversión de $1,3 billones. El monto representa el 0,7% del total de $202,1 billones previsto para el ejercicio. Según Colossus Lab, el proyecto contempla la ejecución de más de 435 obras y proyectos de infraestructura distribuidos en distintas provincias.

Del total asignado, unos $151.000 millones corresponden a obras interprovinciales , mientras que otros $110.000 millones están destinados a proyectos de alcance nacional. Además, se reservaron $2.400 millones para obras en el exterior, entre ellas refacciones y trabajos en embajadas.

La distribución territorial presenta diferencias importantes entre las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires aparece como el distrito con mayor cantidad de recursos asignados, con aproximadamente $321.000 millones. En el otro extremo se encuentra San Luis, con $4.200 millones.

La diferencia entre ambos montos alcanza los $316.800 millones. Buenos Aires, además, concentra cuatro de los diez proyectos de mayor costo incluidos en el Presupuesto 2027. Entre ellos figuran una autopista, un reactor, un complejo penitenciario y la incorporación de helicópteros navales.

Las 10 obras con mayor presupuesto

Los diez proyectos más costosos concentran alrededor de $585.000 millones, cifra equivalente al 45% de los recursos previstos para obras públicas.

1. Ferrocarril General Roca: $126.000 millones

El proyecto de mayor presupuesto corresponde a la mejora integral del Ferrocarril General Roca, ramal Constitución-La Plata, financiada parcialmente mediante créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La obra tiene carácter interprovincial y contempla una asignación de $126.000 millones.

2. Aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz: $82.000 millones

En segundo lugar aparece la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, con una partida de $82.000 millones.

El proyecto corresponde a la provincia de Santa Cruz.

3. Autopista sobre las rutas nacionales 9 y 34: $69.000 millones

La tercera obra más costosa contempla la construcción de un tramo de la Autopista Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y el límite entre Salta y Jujuy.

Para la sección correspondiente a Salta, se prevén $69.000 millones.

4. Misiones satelitales: $67.000 millones

El cuarto proyecto corresponde a Misiones Satelitales – Etapa III, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El presupuesto asignado asciende a $67.000 millones y se trata de una iniciativa de alcance nacional.

5. Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $64.000 millones

La construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón, en la provincia de Buenos Aires, contará con una partida de $64.000 millones.

El proyecto se encuentra entre las obras viales de mayor volumen presupuestario para 2027.

6. Reactor RA-10: $40.000 millones

Otra de las inversiones de mayor magnitud será destinada a la construcción del Reactor RA-10, en la provincia de Buenos Aires.

Para esta iniciativa se contemplan $40.000 millones.

7. Complejo Federal de Condenados de Agote: $39.000 millones

El listado también incluye la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, en territorio bonaerense.

La obra contará con $39.000 millones en el Presupuesto 2027.

8. Cuatro helicópteros navales: $38.000 millones

El proyecto contempla además la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos destinados a la Base Naval Puerto Belgrano.

La inversión prevista alcanza los $38.000 millones.

9. Autopista Ruta Nacional 9/34 en Jujuy: $34.000 millones

El mismo corredor vial entre Rosario de la Frontera y el límite entre Salta y Jujuy vuelve a aparecer en el listado, esta vez por el tramo correspondiente a Jujuy.

Para este proyecto se prevén $34.000 millones.

10. Satélites SARE II A: $26.000 millones

Cierra el ranking la iniciativa para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A.

El proyecto, de alcance nacional, contempla una inversión de $26.000 millones.

Infraestructura, rutas y tecnología

La composición de los principales proyectos muestra una combinación de obras de transporte, infraestructura energética, desarrollos tecnológicos y equipamiento para organismos estatales.

En conjunto, las diez iniciativas concentran casi la mitad de los recursos destinados a obra pública dentro del proyecto de Presupuesto 2027. El resto se distribuye entre cientos de proyectos de menor escala previstos para distintas regiones del país.

La ejecución final, de todos modos, quedará sujeta al tratamiento legislativo del proyecto de Presupuesto y a las modificaciones que puedan incorporarse durante su debate en el Congreso.