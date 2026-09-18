Discapacidad: el Gobierno actualizó los aranceles en medio de la tensión por el Presupuesto 2027

El Gobierno nacional dispuso una actualización del 1,70% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad correspondientes a septiembre de 2026, en una decisión publicada este viernes en el Boletín Oficial . La medida se conoce en medio de la fuerte discusión política que generó el capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 .

La actualización fue establecida mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad , firmada por el secretario nacional del área, Alejandro Alberto Vilches . El porcentaje se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026 y alcanza a las prestaciones sin distinción por tipo.

La resolución establece que los valores vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad tendrán durante septiembre un incremento del 1,70% , aplicado sobre los aranceles que habían sido actualizados previamente mediante la Resolución 2775/2026.

Además, la Secretaría Nacional de Discapacidad ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica. Ese beneficio está contemplado en el régimen vigente y continuará aplicándose.

La decisión administrativa se conoce apenas días después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incorporó modificaciones sobre distintos aspectos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El proyecto modifica o deroga disposiciones de la Ley 27.793, entre ellas cuestiones vinculadas con las prestaciones y el régimen de financiamiento. Los artículos 36 a 41 de la iniciativa concentran parte de los cambios que provocaron críticas de sectores de la oposición y organizaciones vinculadas con la discapacidad.

La controversia escaló dentro y fuera del oficialismo y abrió una discusión sobre la estrategia parlamentaria para conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto. Desde el Gobierno señalaron que el proyecto no necesariamente será aprobado sin modificaciones y que existe margen para discutir su contenido durante el tratamiento legislativo.

En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comenzaron a trabajar en alternativas para modificar el capítulo cuestionado y evitar que el conflicto complique la construcción de mayorías en el Congreso.

Qué establece concretamente el Boletín Oficial

La Resolución 3487/2026 dispone tres puntos centrales:

Aumento del 1,70% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para septiembre de 2026.

en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para septiembre de 2026. La actualización alcanza a todas las prestaciones, sin diferencias por tipo .

. Se mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

El porcentaje fue calculado sobre la base de la variación del IPC de agosto y respecto de los valores establecidos en la resolución anterior, que había dispuesto una actualización del 2,10% para agosto tomando como referencia la inflación de julio.

De esta manera, la medida publicada este viernes establece una actualización mensual de los aranceles dentro del esquema vigente, mientras que el debate sobre los cambios que el Ejecutivo pretende introducir en materia de discapacidad forma parte del trámite legislativo del Presupuesto 2027.

Por ahora, ambas cuestiones transitan por vías diferentes: la actualización de los aranceles ya fue formalizada por la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante una resolución administrativa, mientras que las modificaciones incluidas en el Presupuesto todavía deben atravesar el debate y eventual aprobación del Congreso.