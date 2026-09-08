Discapacidad: cómo solicitar el Símbolo Internacional de Acceso

Las personas con discapacidad pueden solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, un trámite 100% digital que otorga beneficios de movilidad.

El Símbolo Internacional de Acceso facilita la identificación de los vehículos que trasladan a personas con discapacidad. Foto: Freepik

El Símbolo Internacional de Acceso es uno de los derechos que pueden solicitar las personas con discapacidad. Este documento permite identificar los vehículos en los que se traslada una persona con discapacidad y facilita el acceso a espacios de estacionamiento reservados y otros beneficios previstos para este grupo.

La gestión es 100% digital y se realiza a través de Mi Argentina. Para iniciar la solicitud es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, además de completar los datos requeridos durante el proceso.

El trámite debe realizarse a través de Mi Argentina. Foto: Archivo MDZ Cómo realizar el trámite contando con CUD El Símbolo Internacional de Acceso puede ser gestionado por la persona titular de un CUD o por su representante legal. La solicitud se realiza a través de Mi Argentina y, una vez aprobada, el documento puede descargarse e imprimirse para colocarlo en el parabrisas del vehículo de manera visible.