Discapacidad: cómo solicitar el Símbolo Internacional de Acceso
Las personas con discapacidad pueden solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, un trámite 100% digital que otorga beneficios de movilidad.
El Símbolo Internacional de Acceso es uno de los derechos que pueden solicitar las personas con discapacidad. Este documento permite identificar los vehículos en los que se traslada una persona con discapacidad y facilita el acceso a espacios de estacionamiento reservados y otros beneficios previstos para este grupo.
La gestión es 100% digital y se realiza a través de Mi Argentina. Para iniciar la solicitud es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, además de completar los datos requeridos durante el proceso.
Cómo realizar el trámite contando con CUD
El Símbolo Internacional de Acceso puede ser gestionado por la persona titular de un CUD o por su representante legal. La solicitud se realiza a través de Mi Argentina y, una vez aprobada, el documento puede descargarse e imprimirse para colocarlo en el parabrisas del vehículo de manera visible.
Paso a paso
- Ingresá a la plataforma de Mi Argentina o descargá la aplicación en tu celular.
- Creá una cuenta y realizá la validación de identidad.
- Ingresá a la sección “Mis Trámites” y seleccioná la opción “Solicitar Símbolo Internacional de Acceso”.
- Completá el formulario con los datos correspondientes al CUD y la patente del vehículo que utilizás para circular. Si no contás con un vehículo propio o de uso permanente, también podés solicitar el símbolo y declarar la patente del vehículo en el que te traslades de manera eventual al momento de utilizarlo.
- Una vez finalizada la solicitud, ingresá a “Mis Documentos”. Allí podrás encontrar el Símbolo Internacional de Acceso digital, que puede descargarse e imprimirse para colocarlo en el vehículo o mostrarse desde el celular.
Una vez obtenido, es importante conservar el documento en buenas condiciones y llevarlo de forma visible cuando corresponda utilizar el beneficio.