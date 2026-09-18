Martín Menem y Diego Santilli, al rescate: el plan para cambiar el capítulo Discapacidad en el Presupuesto 2027

Luego del estallido político que generaron los seis artículos del Presupuesto 2027 que recortan en Discapacidad , el oficialismo lanzó un operativo político para desactivar la bomba antes de que traiga mayores consecuencias. A esa misión se subieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , que ya piensan en una alternativa.

Por estas horas, y por el inmenso rechazo que generó en todo el arco político la decisión de insistir en el recorte a las personas con discapacidad, todo indica que el oficialismo hará modificaciones en su propio proyecto de Presupuesto, según coincidieron distintas fuentes oficiales frente a este cronista.

Todavía no está la letra definida, pero se espera que el oficialismo avance, al menos, en dos de los puntos más resistidos del articulado original: el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y los plazos de actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas.

Según pudo reconstruir este medio con fuentes oficiales, uno de los cambios que se están negociando es que ya no alcance con tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a la pensión. El Gobierno buscaría sumar requisitos adicionales a ese certificado, lo que en los hechos elevaría la vara de acceso al beneficio para las personas con discapacidad.

El otro punto que trabajan en el entorno de Santilli y Menem tiene que ver con los tiempos de actualización de los aranceles a los prestadores del sistema. Trascendió que esa actualización pasaría a ser bimestral, y ya no mensual como establece hoy la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La Libertad Avanza apunta a plasmar estos cambios en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, donde se está debatiendo, impulsada por la oposición, la prórroga a la Ley de Emergencia. Con esta propuesta, Menem busca convencer a la mayor cantidad de aliados para dejar esto redactado en un despacho de mayoría y que luego sea aprobado en el recinto.

A la vez, esto deberá tener su correlato en el Presupuesto 2027, que se empezará a debatir a fin de mes en la comisión. Para eso, deberán borrar los artículos que generaron polémica y reescribirlos en línea con este planteo.

Qué dice el Presupuesto 2027 de Javier Milei en Discapacidad

El Presupuesto 2027 de Javier Milei modifica seis artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del Sistema de Prestaciones Básicas. Entre los cambios que más repudio generaron está la Pensión por Invalidez Laboral, que se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio.

Además, la propuesta del oficialismo que llegó el pasado 15 de septiembre retoma la incompatibilidad de esa pensión con el empleo formal y desregula el nomenclador de aranceles a los prestadores. Esa desregulación es la que generó mayor rechazo: habilita al Ministerio de Salud a fijar los valores tomando como referencia el IPC del Indec si la Secretaría Nacional de Discapacidad no los actualiza a tiempo.

Tanto fue el malestar que esto generó, que el propio bloque oficialista reconoció que debía trabajar en una alternativa superadora ante el rechazo transversal del arco político.