Semáforo de intendentes bonaerenses: 80 de los 135 mandatarios no pueden volver a presentarse en 2027

La ley que limita las reelecciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires genera nerviosismo entre los mandatarios territoriales frente a la carrera electoral del 2027. Hay números concretos para esta alarma: en 80 de los 135 municipios bonaerenses el titular no puede volver a presentarse.

Son casi seis de cada diez distritos y el bloqueo alcanza al 65,2% del padrón provincial. Otros 44 están habilitados y once quedan en una zona gris.

Los números surgen de un relevamiento de Eunomia Consultora sobre los 135 partidos bonaerenses, construido a partir de los escrutinios definitivos de la Junta Electoral de 2019 y 2023.

Hay que poner el ojo en el artículo 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, modificado primero por la ley 14.836 en 2016 —que habilitó una sola reelección consecutiva— y después por la 15.315 en 2021, que corrió el punto de partida del cómputo y aclaró que el segundo período cuenta aunque se haya ejercido parcialmente.

El relevamiento ordena los distritos en tres categorías: rojo para los inhabilitados, verde para los habilitados y amarillo para los casos de interpretación dudosa.

El amarillo del semáforo describe un vacío legal, son once titulares que gobernaron el período 2019-2023 sin haber sido electos para el cargo y que después ganaron la elección de 2023. Reúnen algo más de un millón de electores.

¿En dónde está la ambigüedad? En que los dos artículos aplicables usan verbos distintos y la norma no establece cuál prevalece, según el informe.

Uno habla de mandatos "iniciados como resultado de las elecciones", y bajo ese criterio los once están habilitados. El otro se refiere a quienes "hayan asumido su cargo por un segundo período", y bajo esa lectura quedan alcanzados. No hay pronunciamiento de la Suprema Corte bonaerense: la definición va a tomarla la Junta Electoral cuando oficialice las listas de 2027, y eventualmente la Justicia.

El bloqueo es simétrico y por eso la ley no se toca

La restricción no castiga más a un espacio que a otro: Unión por la Patria tiene inhabilitado al 60,7% de sus titulares y lo que en 2023 se presentó como Juntos por el Cambio, al 55,3%. Cinco puntos de diferencia en municipios y dos en padrón.

Esa simetría explica la parálisis. En el Senado provincial hay un proyecto —expediente E 136 2025-2026— que no corrige la ambigüedad sino que elimina el límite por completo: reescribe el artículo 3º sin tope alguno, deroga artículos de la 14.836 y liquida íntegramente la 15.315, donde vive la regla de cómputo. Alcanza también a concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales. No tiene dictamen. Como el costo y el beneficio se reparten en partes iguales entre los dos grandes bloques, el expediente ni avanza ni se cae. Y lo que la norma bloquea son personas, no etiquetas: la disolución de Juntos por el Cambio no altera ese reparto.

Uno por uno: quiénes no pueden presentarse

Primera sección

Campana, Sebastián Abella · Escobar, Ariel Sujarchuk · General Las Heras, Javier Osuna · General Rodríguez, Mauro García · José C. Paz, Mario Ishii · Luján, Leonardo Boto · Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini · Marcos Paz, Ricardo Curutchet · Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz · Merlo, Gustavo Menéndez · Moreno, Mariel Fernández · Morón, Lucas Ghi · Pilar, Federico Achával · San Fernando, Juan Andreotti · San Miguel, Jaime Méndez · Tigre, Julio Zamora · Tres de Febrero, Diego Valenzuela

Segunda sección

Baradero, Esteban Sanzio · Carmen de Areco, Iván Villagrán · Exaltación de la Cruz, Diego Nanni · Pergamino, Javier Martínez · Salto, Ricardo Alessandro · San Antonio de Areco, Francisco Ratto · San Pedro, Cecilio Salazar

Tercera sección

Almirante Brown, Mariano Cascallares · Avellaneda, Jorge Ferraresi · Berisso, Fabián Cagliardi · Cañuelas, Marisa Fassi · Ensenada, Mario Secco · Esteban Echeverría, Fernando Gray · Florencio Varela, Andrés Watson · La Matanza, Fernando Espinoza · Lobos, Jorge Etcheverry · Presidente Perón, Blanca Cantero · Quilmes, Mayra Mendoza · San Vicente, Nicolás Mantegazza

Cuarta sección

Alberti, Germán Lago · Carlos Tejedor, María Celia Gianini · Chivilcoy, Guillermo Britos · General Arenales, Erica Revilla · General Pinto, Freddy Zavatarelli · General Viamonte, Franco Flexas · Hipólito Yrigoyen, Luis Pugnaloni · Junín, Pablo Petrecca · Leandro N. Alem, Carlos Ferraris · Lincoln, Salvador Serenal · Pehuajó, Pablo Zurro

Quinta sección

Ayacucho, Emilio Cordonnier · Balcarce, Esteban Reino · Castelli, Francisco Echarren · Chascomús, Javier Gastón · General Alvarado, Sebastián Ianantuony · General Belgrano, Osvaldo Dinápoli · General Guido, Carlos Rocha · General Madariaga, Carlos Santoro · General Paz, Juan Manuel Álvarez · General Pueyrredón, Guillermo Montenegro · Las Flores, Alberto Gelene · Lezama, Arnaldo Harispe · Maipú, Matías Rappallini · Monte, José Castro · Necochea, Arturo Rojas · Rauch, Roberto Suescun · San Cayetano, Miguel Gargaglione · Tandil, Miguel Lunghi · Tordillo, Héctor Olivera · Villa Gesell, Gustavo Barrera

Sexta sección

Adolfo Alsina, Javier Andrés · Benito Juárez, Julio Marini · Coronel Pringles, Lisandro Matzkin · Coronel Suárez, Ricardo Moccero · Daireaux, Esteban Acerbo · General La Madrid, Martín Randazzo · Guaminí, José Nobre Ferreira · Tornquist, Sergio Bordoni · Villarino, Carlos Bevilacqua

Séptima sección

Bolívar, Marcos Pisano · General Alvear, Ramón Capra · Saladillo, José Luis Salomón · Tapalqué, Gustavo Cocconi