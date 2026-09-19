Presupuesto 2027: qué cambia para las Pymes y cómo las afecta

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional plantea un escenario macroeconómico que tendrá impacto directo sobre las pequeñas y medianas empresas. Con una inflación proyectada del 18%, un tipo de cambio de $1.848 y un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), las PyMEs deberán definir sus estrategias para un año atravesado por las elecciones.

Un informe elaborado por Colossus Lab, un policy lab especializado en Inteligencia Artificial, analizó las más de 3.400 páginas del proyecto y sintetizó las principales variables que pueden incidir sobre el sector productivo.

El estudio pone el foco en los programas estatales, el financiamiento, los costos, las ventas, las importaciones y las posibilidades de exportación.

El proyecto contempla incrementos en distintas herramientas destinadas a las empresas. Sin embargo, no todas las partidas lograrían superar la inflación estimada para el próximo año.

El mayor aumento real se registraría en capacitación laboral, cuyo presupuesto alcanzaría los $293.700 millones, con una suba del 500% real.

También se prevé un incremento para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). En este caso, los fondos llegarían a $40.700 millones, con una mejora real cercana al 18%.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) también tendría una variación positiva del 12%, mientras que los recursos destinados a las cadenas agroindustriales crecerían un 7% en términos reales, hasta alcanzar los $106.000 millones.

Qué programas pierden frente a la inflación

El panorama es diferente en otras áreas consideradas estratégicas para las pequeñas y medianas compañías.

Para el fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se contemplan $85.800 millones, pero el incremento implicaría una caída real del 4% frente a la inflación proyectada.

En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el presupuesto previsto asciende a $86.400 millones, aunque representa una disminución del 9% en términos reales.

El sector de industria, comercio y PyME aparece como uno de los más perjudicados. La partida alcanzaría los $69.600 millones, lo que supone una pérdida del 10% frente a la inflación estimada para 2027.

Ventas: cuánto deberán crecer las PyMEs

El escenario también presenta desafíos para los ingresos de las empresas. Según las estimaciones de Colossus Lab, una PyME debería incrementar sus ventas alrededor de un 22% nominal para obtener un crecimiento económico real. La cifra surge de combinar el 4% de expansión previsto para la economía con una inflación del 18%.

En otras palabras, vender más no necesariamente significará mejorar los resultados. Las empresas tendrán que contemplar cuánto de ese incremento responde a mayores precios y cuánto representa una expansión efectiva de la actividad.

Salarios e insumos importados

Los costos laborales estarán vinculados principalmente a la evolución de las negociaciones paritarias. Si los acuerdos salariales se mantienen alineados con la inflación, las empresas deberán afrontar aumentos sucesivos en un contexto de desaceleración de los precios.

Para quienes utilizan componentes o materias primas del exterior, el escenario podría ser diferente. El informe calcula que los insumos importados podrían abaratarse cerca de un 2% hacia 2027.

La estimación toma como referencia una suba del dólar del 15,5% respecto de la proyección para fines de 2026, frente a una inflación prevista del 18%.

Exportar sería más difícil

El panorama cambia para las PyMEs que buscan vender en mercados externos. El informe advierte que las exportaciones podrían enfrentar mayores dificultades debido al denominado atraso cambiario. Si los costos internos medidos en pesos aumentan por encima del tipo de cambio, las empresas pierden margen para competir internacionalmente.

Esto podría convertirse en uno de los principales desafíos para los establecimientos productivos con perfil exportador.

En materia financiera, el escenario proyectado también abre una alternativa para las empresas. Con una inflación anual estimada en 18% y sin emisión monetaria, el informe considera que el crédito a tasa fija en pesos puede recuperar atractivo, especialmente para financiar capital de trabajo.

Para las PyMEs, esto podría facilitar la planificación financiera siempre que las condiciones de acceso al financiamiento acompañen las necesidades del sector.

Un Presupuesto que todavía puede cambiar

Todas estas proyecciones parten de un supuesto central: que el proyecto presentado el 15 de septiembre sea aprobado por el Congreso en términos similares a los planteados por el Poder Ejecutivo.

Desde Colossus Lab remarcan que el Presupuesto todavía puede sufrir modificaciones durante el tratamiento legislativo. Por ese motivo, las variables y estimaciones para las PyMEs podrían cambiar según las modificaciones que finalmente se incorporen al texto.

El escenario planteado para 2027 combina crecimiento económico, una inflación menor y un dólar que avanzaría por debajo de los precios. Para las pequeñas y medianas empresas, el desafío estará en adaptar costos, ventas, financiamiento e inversiones a ese nuevo esquema.