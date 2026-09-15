El Gobierno promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur: los detalles para las PyMEs
El Poder Ejecutivo nacional promulgó la Ley 27.819 que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur.
El marco normativo que vincula comercialmente al Mercosur con Singapur quedó definitivamente aprobado tras completarse su trámite legislativo en el Congreso el pasado 26 de agosto. El tratado, suscrito originalmente el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, consta de 19 capítulos redactados en inglés, español y portugués, y se alinea formalmente con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La norma establece una zona de libre comercio integral para bienes y servicios, orientada a otorgar previsibilidad regulatoria, reducir barreras operativas y promover la competencia leal, con especial foco en la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en los mercados internacionales.
Ejes principales del tratado y desgravación arancelaria
El acuerdo abarca normativas específicas sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y facilitación del intercambio. Para proteger y adaptar las economías locales, se fijaron pautas graduales de implementación:
Cronograma escalonado: El Mercosur aplicará categorías de desgravación que van desde la eliminación inmediata de tributos hasta plazos de adaptación de hasta 15 años para sectores específicos.
Reducción de costos administrativos: Se habilitará la entrada sin aranceles para muestras de valor insignificante y la admisión temporal de equipamiento profesional y bienes para ferias.
Facilidad para reparaciones: Se simplificarán los trámites aduaneros para el envío y reingreso de bienes destinados a mantenimiento o reparación, manteniendo la exención siempre que conserven su función original.