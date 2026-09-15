El Gobierno promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur: los detalles para las PyMEs

El marco normativo que vincula comercialmente al Mercosur con Singapur quedó definitivamente aprobado tras completarse su trámite legislativo en el Congreso el pasado 26 de agosto. El tratado, suscrito originalmente el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, consta de 19 capítulos redactados en inglés, español y portugués, y se alinea formalmente con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC).