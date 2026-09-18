Escándalo en Avellaneda: el municipio usa camiones y recursos propios para armar un acto de Kicillof en la UTN

Un concejal del PRO de Avellaneda denunció al municipio y a la UTN por utilizar logística y camiones recolectores de residuos para el armado del acto que tendrá a Kicillof como principal orador. La polémica se genera por el uso de recursos públicos y porque el acto se hará en una universidad, en medio del reclamo universitario por más presupuesto.

El cruce estalló a partir de una recorrida en la puerta de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda realizada por el concejal y dirigente del PRO avellanedense, Lucas Yacob.

En las imágenes grabadas por el edil amarillo se observa a camiones de recolección de residuos del municipio dentro del predio universitario, acondicionándolo para de el acto de este sábado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , encabezado por el gobernador bonaerense .

El despliegue logístico del municipio de Avellaneda fue destinado a la puesta a punto del "Plenario Federal del MDF ", el espacio peronista que responde al kicillofismo.

"Cuando te preguntes por qué el municipio no pasó a buscar la basura, es que los camiones están en la UTN armando el evento de Kicillof ", disparó Lucas Yacob, apuntando contra el uso de recursos municipales que pagan los vecinos con sus impuestos.

Universidad pública y el debate presupuestario

La utilización de las instalaciones académicas no pasó desapercibida, sobre todo por el contexto en el que se produce. La UTN cedió su espacio para un acto proselitista del gobernador Axel Kicillof, mientras el sistema universitario nacional se enfrenta con el gobierno de Javier Milei por el envío de fondos y la transparencia en las cuentas.

La crítica del concejal del PRO pone la lupa en la contradicción de exigir partidas presupuestarias mientras las autoridades abren las puertas del campus universitario para actividades de corte partidario. "La UTN Avellaneda le presta su predio a Kicillof para lanzarse a presidente mientras los decanos piden más fondos sin dejarse auditar", cuestionó el edil amarillo.

El video de Lucas Yacob

Recursos públicos usados como propios, un estigma de los intendentes bonaerenses

El uso de infraestructura estatal para el armado de logística militante vuelve a poner en debate la frontera entre el estado municipal y las estructuras partidarias en el conurbano bonaerense. En esta oportunidad, fue la utilización de camiones recolectores y personal del servicio de limpieza que fueron afectados a la preparación del predio universitario.

Los vecinos de Avellaneda padecen las deficiencias del sistema de la recolección mientras ven cómo la maquinaria municipal se desvía en un acto militante.

"Usan las universidades como si fueran unidades básicas sin ponerse colorados", sentenció Yacob, sintetizando un reclamo que vuelve a poner en la mira el uso de los recursos universitarios como parte del financiamiento de la política.

El caso de Avellaneda reaviva una discusión incómoda sobre el uso de recursos públicos de los municipios; la neutralidad que deberían tener las universidades públicas y los límites de la actividad militante dentro de sus instalaciones.

Mientras los vecinos exigen servicios acordes a las tasas municipales y la comunidad educativa demanda fondos para aulas y laboratorios; la imagen de camiones de basura preparando el predio para el acto de Kicillof deja algunas preguntas sin respuesta. Como, por ejemplo: ¿Cuál es el límite dónde termina el servicio a la comunidad y empieza el uso de recursos públicos para la caja política?