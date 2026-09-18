Qué cambia la nueva Ley de Hidrocarburos: regalías flexibles, multas y obligaciones ambientales

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura una nueva Ley de Hidrocarburos para actualizar la normativa actual ante cambios productivos, tecnológicos y adaptar la legislación provincial a las modificaciones que introdujo la Ley Bases a nivel nacional. La iniciativa apunta a atraer inversiones mediante un nuevo esquema de regalías y establece un marco legal específico para el desarrollo no convencional, con la mirada puesta en la “lengua mendocina” de Vaca Muerta.

Este viernes ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Hidrocarburos con el que buscará reemplazar a la Ley 7.526, vigente desde 2006. En el Gobierno provincial entienden que el marco legal provincial "ha quedado severamente desactualizado" frente a los cambios que experimentó en los últimos años la legislación nacional de fondo.

Hacen hincapié en la necesidad de actualizar la normativa local tras la sanción de la Ley Bases, que modificó la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319 y viró el objetivo del sector "desde el histórico autoabastecimiento hacia la maximización de la renta, la desregulación [y] la libre comercialización de saldos exportables a precios internacionales".

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó en este sentido que hace 20 años Mendoza no tenía un portfolio de inversiones para el desarrollo del petróleo no convencional.

“Se modificó la ley nacional, eso también hace que tengamos que actualizar y aggiornar la normativa provincial a las modificaciones de la ley nacional. Y se modificó también un esquema y un modelo económico argentino, y la demanda internacional de energía y de minerales críticos se incrementó. Entonces, necesitamos una legislación que dé seguridad jurídica, tanto para los inversores como, sobre todo, también para los mendocinos”, expresó la funcionaria este viernes en declaraciones a la prensa.

Gobierno

La nueva legislación impulsada por Cornejo

El proyecto de ley impulsado por Conejo ratifica que los yacimientos de hidrocarburos del territorio mendocino pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado provincial.

Asimismo, reconoce una "matriz hidrocarburífera dual", con la Cuenca Cuyana (yacimientos convencionales maduros, en el norte y centro provincial) y la Cuenca Neuquina, donde se ubica la "lengua mendocina" de Vaca Muerta, en Malargüe, como recurso no convencional que requiere reglas más ágiles para atraer capital intensivo.

El director de Asuntos Legales del Ministerio de Energía y Ambiente, Bruno De Pasquale, resaltó que los pilares de esta reforma están destinados a “brindar seguridad jurídica a las empresas, actualizar la normativa en base a lo que ha dispuesto la nación, incentivar las inversiones, y a la vez que la incentivación genere inversiones y trabajo a la provincia”.

Destacó que se ha trabajado en un sistema de regalías flexibles para que forme parte de las ofertas. De manera que las empresas, según las características del área, puedan ofrecer distintos tipos de garantías de regalías y competir sobre ellas.

También se va a crear un régimen de incentivo a las empresas en determinada actividad, como recuperación terciaria, graduación complementaria, reactivación de pozos, para que las empresas puedan invertir y generar, a través de ello, más inversiones y mano de obra.

Por otro lado, indicó que la reforma apunta a reforzar la responsabilidad ambiental de las operadoras y de las empresas, para toda la vida del pozo y toda la vida de la operación de las áreas.

Nuevo esquema de regalías e incentivos

La nueva normativa propuesta por el Gobierno de Mendoza plantea que los permisos y concesiones se otorgarán por licitación pública, con una regalía base del 15% sobre la que los oferentes competirán ofreciendo un adicional ("15% + X"), aunque el Poder Ejecutivo podrá reducirla hasta un mínimo del 5% según productividad y ubicación de los pozos.

Actualmente las regalías hidrocarburíferas en Mendoza están en el orden del 12% pero el año pasado se actualizó la legislación para incorporar las regalías móviles, con la posibilidad de disminuirlas dependiendo el proyecto.

Asimismo, el proyecto del Ejecutivo provincial establece un régimen de incentivos. Esta iniciativa contempla reducciones de regalías por debajo del mínimo del 5% para reactivar pozos inactivos, promover exploración complementaria o recuperación terciaria en áreas maduras.

La reforma también habilita al Ejecutivo a contratar de forma directa y excepcional a EMESA (Empresa Mendocina de Energía) u operadoras ya radicadas en la provincia para operar áreas sin titular vigente, hasta que se llame a licitación en un plazo máximo de 18 meses.

Sanciones y obligaciones ambientales

El proyecto establece un régimen sancionatorio nuevo. Clasifica las infracciones en leves, graves, muy graves y gravísimas.

Alf Ponce Mercado / MDZ

En este sentido, las sanciones previstas contemplan apercibimiento, suspensión o multas.

Las multas se graduarán dependiendo de la calificación de la infracción:

Infracciones leves: entre 20.000 y 80.000 litros de nafta súper.

Infracciones graves: entre 80.001 y 150.000 litros de nafta súper.

Infracciones muy graves: entre 105.001 y 500.000 litros de nafta súper.

Infracciones gravísimas: entre 500.001 y 2.090.000 litros de nafta súper.

En cuanto a las obligaciones ambientales, la nueva propuesta fija los principios de sostenibilidad, precautorio ambiental y responsabilidad económica, y establece que la renuncia, caducidad o extinción de un derecho no libera al titular de las obligaciones de cierre, abandono y remediación ambiental.