Alfredo Cornejo va por una nueva Ley de Hidrocarburos: cambio en regalías y apuesta a Vaca Muerta

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la presentación de una nueva Ley de Hidrocarburos para actualizar la normativa vigente en la provincia. Según adelantó, la iniciativa prevé un nuevo esquema de regalías, incentivos a la producción convencional y un marco especial para el desarrollo del sector mendocinos de Vaca Muerta .

A través de un mensaje en sus redes sociales, Cornejo resaltó que la nueva Ley de Hidrocarburos apunta a “actualizar una normativa que tiene 20 años” y busca “adaptarla a la nueva realidad de la industria”.

El mandatario provincial había anunciado que impulsaría esta iniciativa durante su discurso del 1º de mayo ante la Asamblea Legislativa y confirmó su envío a la Legislatura en la antesala del evento Mendoza Energy Summit.

“La iniciativa incorpora un nuevo esquema de regalías, incentivos para recuperar producción en el convencional y un marco específico para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en Mendoza, con el objetivo de mejorar las condiciones para atraer nuevas inversiones para la provincia”, explicó.

Según adelantaron desde el Gobierno provincial, el proyecto contempla las particularidades de las áreas convencionales de la Cuenca Cuyana y Neuquina.

Enviamos a la Legislatura una nueva Ley de Hidrocarburos para actualizar una normativa que tiene 20 años y adaptarla a la nueva realidad de la industria. Una medida que anunciamos el primero de mayo y hoy estamos concretando. La iniciativa incorpora un nuevo esquema de… pic.twitter.com/ODdH1y3RS8

Asimismo, apunta a aprovechar el potencial no convencional de Vaca Muerta en Mendoza.

Gobierno

Contempla nuevas herramientas para atraer inversiones como un nuevo esquema de regalías, incentivos para recuperar producción y criterios que priorizan las inversiones y los compromisos de cada proyecto.

Respecto al aprovechamiento de Vaca Muerta, la iniciativa incorpora expresamente la explotación no convencional y establece condiciones para impulsar proyectos de largo plazo en el departamento de Malargüe.

Un nuevo esquema para regalías e inversiones

Uno de los principales cambios está en el sistema de regalías. La ley actual establece una regalía general de 12% sobre la producción y permite reducirla hasta 5% según las características de cada proyecto.

Este proyecto propone un esquema diferente para las futuras licitaciones. La regalía de referencia será de 15%, pero las empresas podrán ofrecer un porcentaje mayor o menor al presentar sus propuestas.

De esta manera, la Provincia podrá adecuar la regalía a la realidad de cada área: exigir una participación mayor en proyectos con mejores condiciones económicas o aceptar una menor cuando sea necesario para hacer viable una inversión, por ejemplo, en campos maduros o de menor productividad.

Además, la adjudicación no dependerá únicamente de la regalía ofrecida. También se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas, y el monto de inversión tendrá un peso preponderante en la fórmula de adjudicación.

El proyecto incorpora incentivos para movilizar inversiones en áreas donde recuperar producción resulta más complejo. El Ejecutivo podrá establecer reducciones de regalías para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, las regalías podrán incluso ubicarse por debajo del 5% con fundamente técnico.

También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Para los permisos de exploración podrá reducirse, además, hasta 80% el canon correspondiente a una prórroga.

Un marco legal para Vaca Muerta

Otra de las modificaciones centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la Ley de 2006.

El proyecto habilita la reconversión de concesiones hacia este régimen de acuerdo con la legislación nacional y establece así un marco provincial específico para proyectos no convencionales.

La incorporación tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos requiere inversiones intensivas, mayores plazos y condiciones distintas de las que demanda un yacimiento convencional maduro.

La convivencia de los proyectos mineros e hidrocarburíferos

La iniciativa incorpora reglas para ordenar la eventual superposición entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos, una situación que adquiere mayor importancia ante el crecimiento de la exploración minera en Mendoza.

Como principio general, ambas actividades deberán procurar su coexistencia y compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal. La sola superposición de proyectos no implicará la caducidad, extinción o rechazo de ninguno de los derechos involucrados: sus titulares deberán intercambiar información y buscar alternativas que permitan desarrollar ambas actividades.

Cuando la coexistencia resulte imposible o genere riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y previa audiencia de los interesados. La decisión deberá considerar, entre otros aspectos, la situación de los derechos involucrados, la posibilidad de compatibilizar o secuenciar los trabajos, las inversiones realizadas y comprometidas y los impactos ambientales, sociales y territoriales.

Multas actualizadas

La reforma también reemplaza el sistema de multas expresadas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones serán clasificadas en leves, graves, muy graves y gravísimas. El texto establece además criterios para graduar las sanciones según factores como la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y la conducta de la empresa para subsanar la falta.

Además, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. La tasa no podrá superar 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo el control de la producción y del cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, además de la supervisión de los pozos desde su perforación hasta su abandono definitivo en coordinación con la autoridad ambiental.