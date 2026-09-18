Banda de los Mendocinos: Casación dejó firme el procesamiento de Facundo Leal por tenencia de drogas

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Facundo Leal , expresidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , en la causa por presunta tenencia de drogas con fines de comercialización . La Sala I rechazó la queja presentada por su defensa y mantuvo vigente tanto la imputación como el embargo de $30 millones dispuesto en su contra.

La resolución fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar . Leal continúa con prisión preventiva , aunque la medida se cumple en su domicilio y con una tobillera electrónica .

El expediente se originó a partir de un allanamiento realizado en el departamento que el exfuncionario tenía en Palermo , durante una investigación diferente relacionada con presuntas irregularidades en ARSAT. En ese procedimiento, los investigadores secuestraron USD 650.000 , dinero de seis países y distintas sustancias: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA cristal, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un dispositivo para vapear con cannabis y 15 cucharas .

Según la acusación fiscal , las sustancias estaban destinadas a la comercialización. Por su parte, la defensa argumentó que eran para consumo personal y presentó certificados médicos para cuestionar esa hipótesis. Leal fue detenido y posteriormente procesado con prisión preventiva. Posteriormente, logró el beneficio del arresto domiciliario , principalmente, para continuar un tratamiento vinculado con su consumo de drogas.

El caso por estupefacientes no es el único expediente judicial que involucra al exfuncionario. Leal también es investigado por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante su gestión al frente de ARSAT.

Esa causa se encuentra en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, y comenzó después de un robo ocurrido el 4 de enero de 2024 en un predio de San Fernando donde la empresa estatal almacenaba equipamiento tecnológico. A partir de ese episodio, los investigadores pusieron bajo la lupa los contratos vinculados con los servicios de almacenamiento, custodia y traslado de esos bienes.

La investigación se concentró especialmente en la relación entre ARSAT y la empresa Argentina Logistic Services (ALS). De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, pudo haber existido un acuerdo irregular entre funcionarios y empresarios para direccionar contrataciones. Por esos servicios se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un valor superior a USD 1,9 millones y $40 millones.

Leal dejó ARSAT y en 2025 pasó a desempeñarse al frente del ORSNA, organismo al que renunció en febrero de 2026. Además, afronta otra investigación en los tribunales federales porteños por presunto enriquecimiento ilícito, expediente que está bajo la órbita del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se analiza su actuación dentro del organismo.