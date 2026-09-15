Casación rechazó un recurso fiscal y ahora un tribunal deberá revisar la condena a Moreno por la causa del INDEC

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario presentado por la Fiscalía. Dejó firme la decisión que obliga al Tribunal Oral Federal N° 2 a evaluar nuevamente si prescribió la causa contra Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri por su actuación al frente del INDEC, un expediente con más de 17 años.

La Sala II de Casación, con las firmas de los jueces Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el fiscal Mario Villar, quien buscaba que la Corte Suprema pudiera revisar el criterio adoptado previamente por ese tribunal.

Los camaristas consideraron que la presentación del representante del Ministerio Público Fiscal no cumplía con los requisitos exigidos para habilitar la instancia extraordinaria y señalaron, además, que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva.

Para fundamentar su decisión, Borinsky y Slokar invocaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las condiciones necesarias para la procedencia de un recurso extraordinario federal.

De esta manera, quedó vigente la resolución que ordenó al tribunal oral dictar un nuevo pronunciamiento para determinar si la acción penal se encuentra prescripta por el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente.

La Fiscalía todavía tiene como alternativa presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema para intentar que el máximo tribunal revise la decisión de Casación.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2007 vinculada con la actuación de Moreno en el INDEC durante su gestión como secretario de Comercio Interior.

El Tribunal Oral Federal N° 2 había condenado a Moreno y Paglieri a tres años de prisión en suspenso por abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos. En el mismo proceso, Marcela Filia fue absuelta y esa decisión quedó firme con el consentimiento de la Fiscalía.

Sin embargo, el 1° de julio de 2026 la Sala II de Casación, por mayoría de Slokar y Borinsky y con la disidencia del juez Javier Carbajo, hizo lugar a los recursos presentados por las defensas, casó la sentencia y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el cómputo de la prescripción. El tribunal oral había rechazado el planteo al entender que el plazo permanecía suspendido mientras Filia continuara desempeñándose en el INDEC.

Casación cuestionó ese criterio al señalar que la suspensión de la prescripción por el ejercicio de un cargo público busca impedir que una persona con capacidad de influencia pueda obstaculizar una investigación, y que esa condición no puede extenderse automáticamente a cualquier empleo estatal.

Los camaristas remarcaron que no se había acreditado qué funciones específicas desempeñaba Filia dentro del organismo y que las constancias indicaban que se trataba de una empleada administrativa que cumplía órdenes propias de sus funciones.

Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 2 deberá volver a analizar el planteo y resolver si, después de más de 17 años de trámite, la causa contra Moreno y Paglieri se encuentra prescripta.