Comodoro Py: tres nuevos magistrados prestaron juramento

Con una sala AMIA nutridamente concurrida, el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, junto a Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Javier Carbajo, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma y otros miembros de ese cuerpo, le tomó juramento a tres nuevos magistrados de 2 de los 8 tribunales orales del fuero federal porteño.

Tras escuchar las notas del himno nacional, Barroetaveña, quien estuvo acompañado por el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, brindó unas breves palabras donde destacó la trayectoria de los flamantes magistrados y agradeció a todos los jueces que subrogaron los tribunales orales 4 y 6, que, en este último caso, estuvo vacante en su totalidad desde hace 6 años.

El Secretario General de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Montesano Rebón, quien ofició de cabeza de ceremonia, hizo la lectura de los decretos firmados por el Ejecutivo nacional.

Seguidamente, el Dr. Barroetaveña le tomó juramento a la flamante magistrada Valeria Rico, quien hasta ayer integraba el Tribunal Oral de Menores Número 3, sito en el edificio judicial de Retiro. La jueza Rico se incorpora al Tribunal Oral Federal Número 4 junto a los doctores Néstor Costabel y Leopoldo Bruglia, que estuvieron presentes.

Luego vino el turno de Ramiro Velasco, quien por mucho tiempo fue secretario del Juzgado Federal Número 6. Finalmente, el acto se completó con el ovacionado “Sí, juro” de Santiago Schiopetto, hasta ayer auxiliar del fiscal federal Ramiro González, a quien el camarista Diego Barroetaveña lo invitó a sumarse en el presidio.

Del evento estuvo la jueza federal María Romilda Servini, la magistrada con mayor trayectoria en el fuero penal federal; sus pares Ariel Lijo, Marcelo Martínez De Giorgi, Julián Ercolini, los miembros de la Cámara de Apelaciones de ese fuero, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, y el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe.

Acompañaron los magistrados de juicio Adriana Paliotti, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini, Andrés Basso, Fernando Canero, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Gabriela López Iñíguez.

También participaron la fiscal de juicio Fabiana León, la defensora oficial María Fernanda López Puleio, la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero; los consejeros Álvaro González, Alberto Lugones, Alberto Maques y Alejandra Provítola; y el administrador general del Poder Judicial de la Nación, Alexis Varady.

El TOF 4 tenía dos vacantes desde 2018, cuando Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde ese tribunal hacia la Cámara Federal porteña por decreto del entonces presidente Mauricio Macri. Mientras que el TOF 6 estaba vacante en su totalidad tras la jubilación de la jueza María del Carmen Roqueta y posteriores renuncias de José Martínez Sobrino y Julio Panelo generadas por la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, que modificaba el régimen previsional especial de jueces.

Martínez Sobrino y Panelo renunciaron el mismo día en 2020, en el marco de la ola de renuncias generada por la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, que modificaba el régimen previsional especial de jueces (el famoso "82% móvil"). Esto dejó al tribunal sin magistrados titulares en pleno desarrollo de juicios contra Ricardo Jaime, Cristóbal López y Romina Picolotti, entre otros. La Cámara Federal de Casación Penal debió reincorporarlos temporalmente como jueces jubilados para evitar que esas causas se cayeran.